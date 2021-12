Orbán: Ha nem vagyunk beoltva, kiskarácsonyunk lesz

Orbán Viktor miniszterelnök a péntek reggelt a Kossuth rádióban indította, ahol elmondta milyen karácsonyra számíthatunk a járványügyi adatokat látva, szót ejtett a nyugdíjemelésről és természetesen kedvenc témáját, a migrációt is érintette.

A költségvetésbe belefér a komolyabb nyugdíjemelés

A miniszterelnök azzal kezdte az interjút, hogy a belengetett 5 százalékos nyugdíjemelés miatt nem kell majd módosítani a 2022-es költségvetést. Kifejtette, mivel veszélyhelyzet van, a költségvetés egyes részeinek módosításához nem szükséges parlamenti jóváhagyás.

Nemcsak az aktuális nyugdíj, hanem a 13. havi nyugdíj is 5 százalékkal fog emelkedni. Ha van miből adni, akkor az ember szívesen ad

- tette hozzá, majd a különböző szektoroknak megajánlott béremelés kapcsán azzal folytatta, hogyha "olyan pénzt adsz oda, amit nem termelsz meg, akkor előbb-utóbb csődbe mész", ezért óvatosan kell eljárni, ennek felelőssége pedig a pénzügyminiszteré.

A 13. havi nyugdíjról szóló rendeletet már meg is írták, sőt Orbán kifejtette, hogy közben több beruházást is elhalaszt majd a kormány, hogy ezzel is javítsa év végére a költségvetés hiányát.

Gyerekek oltására 70 ezer vakcina érkezik

Az 5-11 év közötti gyermekek számára 69-70 ezer vakcina érkezik a következő napokban. A vakcinákat oltópontokon, valamint a háziorvosoknál december 15-től kérhetik.

Nemsokára tetőzik a negyedik hullám

Miután Orbán közölte a friss járványügyi adatokat (eszerint az új fertőzöttek száma 6884 fő, a kórházban kezelt emberek száma 6939 fő), kiemelte hogy a lélegeztetőgépen lévők száma csökkent és "megint elvesztettünk 166 embert". A negyedik hullám kapcsán elmondta "a helyzet inkább javul, bár senki sem tudja pontosan". A szakértőkre hivatkozva annyit még hozzátett, hogy ennek a hullámnak a csúcsán vagyunk, talán már lefelé jövünk, de csak az oltás segít.

Oltás nélkül kiskarácsony vár ránk

Kérdésre válaszolva a miniszterelnök elárulta, ha

nem vagyunk beoltva, kiskarácsonyunk lesz, ha be vagyunk oltva, akkor nagykarácsonyunk. Ha nem akarunk félelemben ülni szenteste az ünnepi asztalnál, akkor oltsuk be magunkat.

Az Alkotmánybíróság ma dönti el, hogy a brüsszeli szabályokat veszik-e figyelembe a bevándorlásnál

Orbán a hallgatókat kulisszatitkokba is beavatta: mint kiderült, a magyar Alkotmánybíróság ma fogja bejelenteni a döntését azzal kapcsolatban, hogy a bevándorlás kérdésében a brüsszeli szabályokat, vagy a magyar törvényeket kell-e figyelembe venni. A kormányfő utalva a lengyel Alkotmámnybíróság őszi ítéletére hozzátette,