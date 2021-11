Profi bűnözők? Titkosszolgálatok? Szerencsés tolvajok? Több mint négy éve nincs gyanúsítottja a letelepedésikötvény-forgalmazó iroda kirablásának

Egyébként az Arton Capital sztorijából sokkal jobb politikai krimit lehetne készíteni, mint amilyen az Elkxrtuk lett.

Nemzetközi hálózatok,

bűnszervezetek,

titkosszolgálatok,

kámforrá váló profi betörők,

a hazai politikai elit árnyoldala

és persze rengeteg pénz

- mi kell még egy jó mozihoz?!

Bár az is lehet, hogyha egy forgatókönyv író egy ilyen szkripttel állna elő egy forgalmazónál, elhajtanák azzal, hogy ez életszerűtlen. Pedig ez a valóság. A magyar valóság.

Akárhogyis, 2021 novemberében továbbra sincs gyanúsítottja annak a rablásnak, amely során 2017. április 8-ára virradóra ismeretlenek több mint százmillió forint készpénzzel, egy széffel(!), illetve a letelepedésikötvény-bizniszben résztvevők adatait tartalmazó dokumentumokkal a hónuk alatt kisétáltak az az egykori letelepedésikötvény-kereskedő Arton Capital terézvárosi irodájának főbejáratán, és eltűntek a budapesti éjszakában.

Kontrát Károly belügyi államtitkár szerint ugyan a nyomozás folyamatban van, melynek érdekeire tekintettel további információ nem adható ki, ugyanakkor Polt Péter legfőbb ügyész tájékoztatása szerint továbbra sem történt gyanúsítotti kihallgatás, így a nyomozás még mindig felderítési szakban jár(hat).

Viszont Demeter Márta szerint a büntetőeljárásról szóló törvény rendelkezései alapján a nyomozásra meghatározott határidők már leteltek, ezért is fordult írásbeli kérdéssel a Belügyminisztériumhoz, illetve a Legfőbb Ügyészséghez az országgyűlési képviselő, hiszen a Rogán Antal fémjelezte program keretében a magyar állam 2020-ig körülbelül 18 milliárd forintot fizetett vissza a kötvények után.

De valószínűleg sokkal többet értek azok a szenzitív személyes adatok, amelyeket a rablás során megszerezhettek az elkövetők, elvégre az Arton Capital ügyfelei elsősorban arabok, indiaiak, oroszok és kínaiak voltak, ők használták azt a kiskaput, amit az Orbán-kormány nyitott rá az Európai Unióra.

Hogy több mint négy év után sem sikerült még csak gyanúsítottat sem felmutatnia a magyar hatóságoknak, az már sejthető volt a bűncselekmény bizonyos részleteinek megismerése után is.

Hiába a térfigyelő kamerák, belvárosi irodába éjszaka észrevétlenül mentek be, majd jöttek ki a titokzatos elkövetők. Kulccsal mentek, ismerték a riasztórendszer kódját, és kikapcsolták az elektronikus védelmi rendszert is. Tudták, hol van a készpénz, ismerték a dokumentumokat rejtő szervereket is. A korabeli beszámolók szerint a rendőrök ezer embert hallgattak ki, az iroda dolgozóit hazugságvizsgáló alá is vetették, ennek ellenére sincs eredmény.

Jellemző az is, hogy bár nincs érdemi előrelépés, de 2020 december végén a nyomozást végző Budapesti Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta a Napi.hu-t, hogy „nyomravezetői díjat nem tűzött ki” a rendőrség.

A szíriai rezsim pénzembere és egy nemzetközi bűnszervezet tagja is letelepedési kötvényhez jutott A Bevándorlási és Menekültügyi Hivataltól többször próbálták már megszerezni a kötvényprogram által hazánkba jutó személyek neveit, ám adatvédelmi okokra hivatkozva nem adtak ki róluk információkat. Két hónappal ezelőtt azonban egy ismeretlen forrás egy listát juttatott el a 444 szerkesztőségébe, amin olyan nevek szerepeltek, akik a levél írója szerint részt vettek a magyar kötvényprogramban.

Az Arton Capital az azóta felfüggesztett letelepedésikötvény-program zászlóshajója volt. A kereskedőcéget az a Balogh Radosztina vezeti, aki Rogán Antalnak volt az egyetemi évfolyamtársa, másrészt az Artont nem kötötte a magyar jogalkotó abban, hogy a világ mely térségeiben kereskedhetett a papírokkal, így ők lettek a legsikeresebbek a százmilliárdos bizniszben. A program során unión kívüli országokból érkező gazdag bevándorlók juthattak be hazánkon keresztül az Európai Unióba, egy nem túl sűrű biztonsági szűrőn keresztül. Ha így nézzük a dolgokat, az információk eltüntetése/megszerzése érdekében állhatott a biznisz üzemeltetőinek, a biznisz résztvevőinek, vagy épp azoknak az ellenérdekű titkosszolgálatoknak, akik így kívántak zsarolópotenciálhoz jutni.

Kiderült, hogy sumákolt a Rogán-Bánki páros a letelepedési kötvényekkel Ez pedig kimerítheti a hivatali visszaélés bűncselekményét.A G7 portál Transparency International Magyarország (TI) és a Karsai ügyvédi iroda segítségével perelte ki azokat a dokumentumokat, amelyek bepillantást engedtek a százmilliárdos biznisz döntéseinek hátterébe.Emlékezetes, az egész projektet Rogán Antal találta ki, és a letelepedési kötvényprogramot lehetővé tevő jogszabályt is ő nyújtotta be az Országgyűlés elé 2012.

