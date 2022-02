Botrányos jelenetek után nemzetiségi lista nélkül maradt az ORÖ

Olybá tűnik, hogy tovább gyűrűzik a botrány a Sztojka-ügy mentén, ugyanis a Népszava birtokába most a roma nemzetiségi szószólóval összefüggésben egy újabb ORÖ-s hangfelvétel is eljutott. A lap felidézi, hogy Sztojka Attila december 7-én jelentette be a Roma Közéleti Akadémia megalakítását, amely révén „egy országos hálózatként működő, 400 fős közéleti-kulturális-közösségi bázis" jön létre.