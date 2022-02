Biztonsági őrök próbálták megakadályozni az ellenzéki sajtótájékoztatót az Orbán-birtoknál

Hatvanpuszta. Napra pontosan két hónappal az országgyűlési választások előtt egy sáros, keskeny földúton sétáltak fel ellenzéki politikusok az Orbán család majorságának bejáratáig. Az út baloldalától három-négy lépésnyire egy tábla figyelmeztet, magánterület, a képzeletbeli vonalon sorakoztak fel az Egységben Magyarországért politikusai, háttérben a birtokon zajló építkezéssel.

A hatvanpusztai birtok felé vezető út Alcsútdoboz irányából Alfahír

A birodalmi központ előtt

A sajtótájékoztatón Kálló Gergely (Jobbik, Fejér 4.) Gér Mihály (Párbeszéd, Pest 10.), valamint a térség ellenzéki képviselőjelöltje, Balázs Péter (DK, Fejér 3.) beszélt.

Gér Mihály szerint a mostani vagyonnyilatkozati rendszer ezer sebből vérzik, pedig az lett volna a célja, hogy a választók megismerhessék a közhatalmat gyakorlók vagyoni helyzetét. Kálló Gergely arról beszélt, hogy

"az orbáni cinizmus nem ismer határokat".

A vagyonnyilatkozatokból az látszik, hogy vajmi kevés ingatlan van a nevén, azonban nem kell oknyomozónak lenni, hogy kiderüljön, nem így van - fogalmazott a papíron Orbán Győző (a miniszterelnök édesapja) által építetett birtok kapujában. Balázs Péter pedig azt emelte ki, hogy a kormányfő meggazdagodását strómanok segítették, megemlítette Polt Péter legfőbb ügyészt, valamint a térség országgyűlési képviselőjét, a fideszes Tessely Zoltánt, aki 12 éve segíti, hogy Orbán Viktor terjeszkedjen Bicske környékén.

Még tartott a sajtótájékoztató, amikor - mondhatni jókora késéssel - megjelentek az Eurovéd Security emberei, fekete egyenruhában, és távozásra szólították fel a politikusokat, valamint az újságíró stábokat.

Magánterületet jelző tábla az Orbán-birtok előtt Alfahír

Hazai pálya

Az Eurovédről az Átlátszó tavaly nyáron azt írta, hogy a felcsúti illetőségű Talics Norbert tulajdonában álló, 2014-ben alapított vállalkozás a kezdetektől jellemzően Mészáros-érdekeltségek védelmével foglalkozik, ők látják el például a Puskás Akadémia meccseinek biztosítását is. Az Eurovéd nemrégiben azzal került be a hírekbe, hogy az ő embereik védelmezik azt a budai villát is, ahova a leggazdagabb magyar, Mészáros Lőrinc költözik be új feleségével, Várkonyi Andreával.

Úgy beszélik, hogy az Eurovédnél az őrző-védő munka mellett minden irányba terjeszkednek: próbálnak – nem is eredménytelenül – belépni minél több biztonsági részpiacra. Az évről évre növekvő forgalom a cég beszámolóiból is látszik, a 2015-ös 268 millió forinthoz képest a vállalkozás tavalyra egymilliárd forintot is meghaladó árbevételt ért el, bár elhanyagolható nyereség mellett. Tavaly takarítási főtevékenységgel egy újabb, Eurovéd Security Group Zrt. nevű céget jegyzett be a tulajdonos Talics - írta az oknyomozó portál.

A kis felcsúti kitérő urán térjünk vissza az Alcsútdobozhoz tartozó Hatvanpusztára, ugyanis a helyzet fokozódott, mert az Orbán-birtokhoz küldött két biztonsági őr bizony nem tűnt elégséges élőerőnek. Legalábbis a politikusok még mindig beszéltek. Az új stratégia az volt, hogy három autóval cikkáztak a biztonsági cég emberei, hol elidőzve a bejárat előtt, hol a sarat ráfröcskölve az éppen nyilatkozó politikusra. Ez addig folytatódott, amíg két Eurovéd matricás autó össze is koccant (öröm az ürömben, hogy nem történt személyi sérülés, és a kár sem tűnik jelentősnek.

Az ellenzéki képviselők a sajtótájékoztató végén az Orbán-birtok kerítésére helyezték ki az a miniszterelnök valós vagyonnyilatkozatát, amelyben szerepeltették Mészáros Lőrinc és Tiborcz István által megszerzett nagyértékű ingóságokat, ingatlanokat és üzletrészeket. Arra viszont nem volt esély, hogy ezekről értesüljön Orbán Viktor, mert a biztonsági őrök néhány pillanattal később leszaggatták azokat.

Végül komolyabb atrocitás nélkül hazamehetett mindenki, így ért véget a csütörtök kora délutáni kaland.

Lesz ez még szebb is - jelenleg így néz ki a hatvanpusztai Orbán-birtok bejárata Alfahír

#60puszta

Bár Orbán Viktor szerint Hatvanpusztán csak az édesapja majorsága épül, mezőgazdasági célból, a légifelvételek és a hvg.hu által megszerzett tervrajzok inkább valami újraálmodott főúri birtokról tanúskodnak. Már alapozzák egyébként a kerti tavat és a kápolnát is, és a bazaltkockákkal kirakott utakon eljuthatunk az orangeriehöz, amely egyébiránt a a XVII. században vált főúri divattá, reprezentációs céllal citrusféléket termesztettek benne.

De nem csupán a kényelemről gondoskodtak, szinte önellátó rendszert építenek ki. A négy elkülönített bejárattal tervezett szolgálati lakások azt jelzik, hogy egy szűk stáb éjjel-nappal a birtok urainak és lovainak rendelkezésére fog állni. Építettek aggregátorházat is, hozzá 20 ezer literes gázolajtartállyal. Stratégiai jelentőségű épületekben valóban fontos, hogy biztosítva legyen a szünetmentes áramszolgáltatás, ám egy magánbirtok esetében ez nem szokás.

Kivéve, ha az Orbán családnak épül(?).