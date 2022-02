Róna Péter kiállt Iványi Gábor mellett, akinek a szervezeténél megjelentek a NAV fegyveres nyomozói

A hatalom ismét a legvédtelenebbekre támad, akik elesett emberek ezreivel törődtek és törődnek mai is. Köztársaságielnök-jelöltként is, és szabad európai polgárként is kötelességemnek tartom felemelni a szavam a szükségtelen hatósági megfélemlítés ellen egy olyan szervezet és annak vezetőjével, Iványi Gáborral szemben, aki mindig igyekezett a törvényes keretek betartásával működni, és maximálisan együttműködik a vizsgálatokban