Simonka visszavonul a politikától, de nem lép ki a Fideszből

Lemondott választókerületi elnöki posztjáról Simonka György, a Fidesz Békés megyei országgyűlési képviselője, akit bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással és korrupciós bűncselekmények elkövetésével vádol az ügyészség

- értesült a 24.hu magától Simonka Györgytől, aki a lapnak megerősítette, hogy írásban mondott le a posztról, egyben azt is jelezte, kivonul az országos politikából, de marad a Fidesz tagja.

A korrupciós ügyei miatt az már korábban eldőlt, hogy Simonka kiesett Orbán Viktor és a Fidesz kegyeiből, ezért a képviselőt az április választáson már nem indítja újra a kormánypárt. Helyette Erdős Norbert agrárállamtitkár lesz a Fidesz jelöltje Békés megye 4. számú választókerületében.

- reagált az Alfahírnek Simonka visszavonulásáról Szabó Ervin, az Egységes Magyarországért közös jelöltje.

A jobbikos politikus elmondta, főleg az utóbbi években semmilyen kormányzati segítség, beruházás nem érkezett dél-békésbe, aminek fő oka szerinte a Simonka-ügy, illetve Simonka György személye.

Ugyanakkor Simonka árnyéka továbbra is itt van! Tehát senki ne gondolja, azzal, hogy visszavonul az országos politikából, csökkent volna a befolyása, mert az ügyei mintegy polip, behálozzák a választókerület önkormányzatait is. A gazdasági és talán a politikai ereje az megmaradt. Nem az ő nevén, de hozzá köthető itteni vállalkozások, projektek vannak. Az itteniek tudják, hogy például a fűtés projketben benne van, a földek, a szarvasmarha telep és még egy sor tevékenységben van és vélhetően ezeket meg is kívánja őrizni.