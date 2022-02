Az ország egyik legszegényebb térségébe vitt ruhaadományokat a Jobbik IT

Decemberben hirdette meg az önkéntesség hetét a Jobbik Ifjúsági tagozata, akkor a főváros több pontján gyűjtöttek állatmenhelyeknek állateledeleket és higiéniai eszközöket. Február első két hetében pedig ruhagyűjtést szerveztek rászorulók számára. Elsőként egy újpesti szociális otthonban osztottak szét ruhákat, majd kedden az ország egyik legszegényebb régiójába látogatott el Nagy Bence, a Jobbik IT elnökségi tagja és Stefánka Zalán, a Jobbik IT fővárosi elnöke.

Mátészalkára indult el autónyi ruhaadománnyal a Jobbik Ifjúsági Tagozata. Az ifjúsági szervezet az ország egyik legszegényebb térségét kereste fel, hogy az adományai révén segíteni tudjon a rászoruló magyar embereken.

A Jobbik IT budapesti elnöke, Stefánka Zalán arról beszélt, hogy a Jobbik IT már évek óta szervez önkéntes akciókat. Tavaly év végén állatmenhelyeknek segítettek, míg most ruhagyűjtéssel akartak segíteni a nehezebb körülmények között élő magyar embereken.

"Azért vagyunk itt, mert úgy gondoltuk, hogy nemcsak a fővárosban van szükség segítségre, hanem a vidék Magyarországán is. Ezért vettük fel a kapcsolatot egy Szabolcs megyei ellenzéki képviselő-jelölttel, Földi Istvánnal, hogy tudunk-e esetleg ilyen módon segíteni"

- mesélte el Stefánka Zalán, hozzátéve: biztos benne, hogy jó helyre kerülnek az adományok.

Megjegyezte, hogy azért döntöttek Mátészalka mellett, mert tisztában vannak vele, hogy sok nehéz sorsú ember él a környéken és nekik szerettek volna valamilyen módon segíteni. A közeljővőben további "szociálisan karitatív akciókat is szerveznek a rászoruló magyar emberek számára" - hangsúlyozta.

Itt meg tudná Orbán Viktor, hogy milyen a magyarok Istene

Szabolcs megye 5-ös választókerületének ellenzéki jelöltje, Földi István elmondta, hogy nagyon örül az adományoknak.

"Sajnos az elmúlt 12 évben nem sok változás történt ebben a körzetben. Rengetegen élnek itt a létminimum alatt, sok ember küzd errefelé financiális problémákkal. Például, a csengeri járásban keresik éves szinten a legkevesebbet az emberek"

- emelte ki Földi.

A képviselőjelölt az Alfahírnek megjegyezte, hogy az Orbán-kormány intézményesített korrupciója miatt, mintegy 600 ezer forintot vett el fejenként a magyar állampolgároktól.

"Ez pont az a vidék, ahol nem állja meg a helyét a Fidesz propagandája, itt a környék nem megy előre, itt egyhelyben állomásozik. Főleg 8 éve, amióta Kovács Sándor a térség alibi országgyűlési képviselője."

Földi István szerint örömteli, hogy a Jobbik ifjúsági szervezete nem csak választás idején, de évek óta igyekszik segíteni a rászoruló magyar embereken.

A választási kampánnyal kapcsolatban az ellenzék jelöltje arról beszélt, hogy eddig is állandó kapcsolatban volt a térségben élőkkel és nem csupán választás idején kerül elő, mint a kormánypárti ellenfel. Mint mondta, a legtöbben az egészségügy romló állapota, a magas élelmiszerárak, illetve a kevés munkahely miatt neheztelnek a kormányzatra.

Úgy véli, a Fidesz politikájának köszönhetően, ez a választókerület jóformán leszakadt Magyarországról, mert "ezzel a térséggel az elmúlt 12 évben nem foglalkozott Orbán Viktor."

"Innen is üzenném Orbánnak, hogy ide ne jöjjön kampányolni, mert itt aztán megkapná, hogy mi a magyarok Istene az biztos"

- jegyezte meg Földi István.