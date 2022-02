Bencsik pár hete: Orbánék személyesen akadályozták meg a háborút, Trombitás ledobta volna Fekete-Győrt Dombaszban

Ahogyan arról csütörtökön írtunk, elég nagy volt a zűrzavar és tanácstalanság a megafonos influenszerek, illetve fideszes beszélő fejek körében azzal kapcsolatban, mit is mondjanak az oroszországi agresszióval kapcsolatban. Bayer Zsolt finoman szólva sem siette el a reakcióját: végül is tegnap délután háromnegyed kettőkor Orbán Viktor videójának megosztásával mondta fel a nagy nehezen megkreált kommunikációs sorvezetőt, miszerint "a magyar emberek biztonsága a legfontosabb".

Még várják a Központ magyarázatát? Bayer január végén kizárta az orosz támadást, most hallgat Szemmel láthatóan elég nagy a zűrzavar és tanácstalanság a megafonos influenszerek, illetve fideszes beszélő fejek körében azzal kapcsolatban, mit is mondjanak az oroszországi agresszióval kapcsolatban. Ki gondolta, hogy ez lesz csütörtökön, nem igaz? Orosz agresszió ide, kárpátaljai magyarok biztonsága oda, Szijjártó Péter külügyminiszter Bahreinben tárgyal.

Érdemes felidézni Bayer egyik nagy barátja, a mindenről is szakértő, Békemenet-szervező Bencsik András korábbi mondatait is. Az egyik legelvadultabb fideszes boomer műsorban, a Sajtóklub Putyin-Orbán találkozó után rögzített, február 6-i adásában többek között arról beszélgettek, hogy Magyarországnak igenis szükséges barátkoznia Oroszországgal, az USA pedig egy hanyatló birodalom. Kifejtették, hogy a NATO – amerikai befolyással – mindent megtett, hogy „kirobbantasson” egy orosz-ukrán háborút, amiből „valami csúnya dolog” is kisülhetett volna. (Hát, sajnos ki is sült - a szerk.)

Bayer egyébként "kis fingogáló hülyének" nevezte Joe Biden amerikai elnököt, illetve arról is beszélt, hogy Washington lett az új Moszkva, akikől most "a Jóisten mentsen meg".

A műsor állandó vendégeként a Demokrata főszerkesztője azonban még messzebbre ment, és sikeresen felülmúlta "harcostársát" is, amikor a Hírklikk szemléje szerint azt mondta:

„Az, hogy Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy Magyarország »jégtörő« szerepet visz, tehát ha megfagyna is a kapcsolat, mi jégtörők lennénk, ebben a hasonlatban benne van az a megfogalmazás, az a benyomás, az a vélemény, hogy valami nagyon veszélyes helyzet volt, amit Magyarország, vagyis személy szerint Orbán Viktor, valamint Szijjártó Péter ezeken a tárgyalásokon feloldott.”

Nem tudni, hogy szavait a totális szervilizmus mozgatta, vagy csak szimplán eléggé félrecsúszott a helyzetértelmezése. Ezt követően Bencsik örömét fejezte ki, hogy stabil a gázellátás, mert így a magyarok anyagi biztonságban vannak, ugyanakkor jobban örül a tartós békének.

Tavaly augusztus 16-án egyébként az akkor friss afganisztáni helyzetet elemezve arról beszélt, hogy Amerika és a művelt Nyugat újfent hülyét csinált magából, majd úgy fogalmazott,

a tálibok nem elfoglalták, hanem visszafoglalták az országot, és hogy ők nem is lázadók, hanem szabadságharcosok, pont úgy, mint 56-ban a pesti srácok.

A Megafon által futtatott Trombitás ledobta volna Fekete-Győr Andrást Dombaszba

És akkor most nézzük, hogyan vélekedett február másodikai, Ukrajna mellé állni hazaárulás című véleménycikkében a kormánypárti influenszerképző egyik oszlopos tagja, a megafonos Trombitás Kristóf, akinek nem mellesleg több mint 61,5 millió forintot költöttek eddig a Facebook-hirdetéseire.

Hiába ment 593 millió a Megafon kormánypropagandájára, a kopasz Pottyondi Edina így is veri őket Ahogyan korábban megállapítottuk, a Fidesznek nem elég a kézivezérelt, legócskább kommunista propagandát idéző, évi százmilliárd forintból működő közmédia, a több száz, tökéletesen uniformizált megyei lap, az Origo, Ripost, 888.hu és egyéb "hírportálok", a "visszafoglalt" Hír TV, illetve a fiatalokat célzó Pesti TV - ahol folyamatosan úgy pózolnak, mintha egyfajta underground, "tévés szamizdatot" készítenének, Mészáros Lőrinc tévéjében -, a kormány kommunikációs gurui egy ideje már eldöntötték, hogy az "internetet" is leuralják olyan módon, hogy milliókból kiképzett jobb

Trombitás először a közép-európai térség jogos ruszofóbiájáról értekezett, majd nekiment a Nyugatnak, és azt írta: "Ukrajna nem Európa, bárki bármi is állít, de ezt az USA is tudta pontosan. Mindent meg lehet tenni és meg lehet szerezni, talán csak egészen minimálisan kevesebbet, mint Irakban", így nem tartotta meglepetésnek, hogy "ezt már nem fogadta el Oroszország".

Amellett, hogy a kárpátaljai magyarságot ténylegesen érintő, számos területen tetten érhető ukrán elnyomást bírálta, gondolatmenetét arra kanyarította ki, hogy szerinte "az egész balos sajtó kritikátlan ukrán propagandát nyomat az orosz–ukrán konfliktus értelmezésén, az hazaárulás", majd hozzátette, hogy

"jó, azért Fekete-Győr Andrást ledobhatnánk Dombaszban, ha már ennyire harcolni akar".

Nos, őszinte érdeklődéssel kérdezzük, hogy a történtek fényében, az orosz invázió második napján vajon Trombitás Kristóf továbbra is kitart-e - a minden bizonnyal a pestitévés-origos-hírtévés "keménymag" körében cinkos összekacsintást kiváltó, ám rendkívül visszataszító és a humánum ellen intézett aljas támadásként is felfogható - véleménye mellett?