Trombitás utólag átírta cikkének címét: akkor most mégsem hazaárulás Ukrajna mellé állni?

Mint arról beszámoltunk, elég nagy volt a zűrzavar és a tanácstalanság a Megafonos influenszerek, illetve fideszes beszélő fejek körében múlt héten csütörtökön azzal kapcsolatban, mit is mondjanak az oroszországi agresszióval kapcsolatban.

Bencsik pár hete: Orbánék személyesen akadályozták meg a háborút, Trombitás ledobta volna Fekete-Győrt Dombaszban Ahogyan arról csütörtökön írtunk, elég nagy volt a zűrzavar és tanácstalanság a megafonos influenszerek, illetve fideszes beszélő fejek körében azzal kapcsolatban, mit is mondjanak az oroszországi agresszióval kapcsolatban. Bayer Zsolt finoman szólva sem siette el a reakcióját: végül is tegnap délután háromnegyed kettőkor Orbán Viktor videójának megosztásával mondta fel a nagy nehezen megkreált kommunikációs sorvezetőt, miszerint "a magyar emberek biztonsága a legfontosabb".

Cikkünkben a kormánypárti influenszerképző egyik oszlopos tagja, Trombitás Kristóf február másodikán írt, Ukrajna mellé állni hazaárulás című írására is reagáltunk, amelyben képes volt egy olyan - a pestitévés-origos-hírtévés "keménymag" körében feltehetően cinkos összekacsintást kiváltó, ám rendkívül visszataszító és a humánum ellen intézett aljas támadásként is felfogható - mondatot is kiböffentenie magából, hogy

"jó, azért Fekete-Győr Andrást ledobhatnánk Dombaszban, ha már ennyire harcolni akar".



Őszintén érdekelt minket, hogy ha másért nem, az egyre súlyosbodó, brutális orosz invázió miatt esetleg nem lenne-e ideje annak, hogy tisztázza inkriminált mondatát, és egyszersmind kifejtse álláspontját. Noha erre nem került sor,

a perc-emberkék dáridójában önfeledten tivornyázó Trombitás fogta magát, és utólag átírta cikkének címét.

Írásának eredeti, kijelentő módú címe helyett immáron egy kérdés olvasható: "Ukrajna mellé állni?"

Íme a műveletről készült fotó:

Fotó: Pénztáros Lőrinc Facebook oldal

Az Orbán-tagozatos kisiskolás húzása ellenére egyébként jól látható, hogy a cikk URL-címében még mindig az "ukrajna-melle-allni-hazaarulas" szerepel.

Mint arról korábban beszámoltunk, Trombitás Facebook-hirdetéseire eddig amúgy több mint 61,5 millió forintot égettek el.

Orosz propagandát terjesztő Facebook oldal szerkesztőivel közös műsort vezet a Pesti TV-n

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a Megafon által futtatott, magát korábban "Maori partizánnak" nevező Trombitás egy olyan, vasárnaponként jelentkező műsort is vezet a rendkívül gyér nézettséggel bíró Pesti TV-n, amiben a legdurvább putyini propagandát terjesztő Számok – a baloldali álhírek ellenszere nevezetű Facebook oldal szerkesztőivel beszélget.

Fotó: PestiTV

A 444.hu mutatott rá, hogy az említett oroszbarát híreket közvetítő, szélsőségesen fideszes oldal múlt hét szombaton Ettől lehidalsz! Így bánik a „csúnya, gonosz Putyin” a hadifoglyokkal címmel közzétett videójában elvileg luhanszki területen elkapott ukrán hadifoglyok láthatóak.

A meglehetősen propagandaszagú, már 28 ezer megosztásnál és több mint 2,5 millió megtekintésnél járó kisfilmben azt akarják bemutatni, hogy az orosz katonák nagyon emberségesen viszonyulnak a hadifoglyokhoz, akik akár haza is mehetnek a családjaikhoz, ha leteszik a fegyvert.

Az ukrán-orosz háború történetének széles nyilvánosság előtti elmesélési módja egyébként igencsak aggasztó Magyarországon, az oroszbarát dezinformáció ugyanis az adófizetőknek évente 100 milliárd forintba kerülő közmédiában is jelen van.

Közben ugyanakkor az is kiderült, hogy

Magyarország támogatja Ukrajna gyorsított EU-felvételét,

amit egyenesen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be kedden délelőtt saját közösségi oldalán feltöltött videójában.

Magyarország is támogatja Ukrajna gyorsított felvételét az Európai Unióba Magyarország támogatja Ukrajna gyorsított EU-felvételét - jelentette be saját közösségi oldalán feltöltött videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A külügyminiszter a videóban arról beszélt, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy „Magyarország ne sodródjon bele ebbe a háborúba" és megvédjék az ország területét, az embereket.

Így hát a végén - akárcsak legutóbbi cikkünkben - egy újabb kérdést adresszálnánk Trombitáshoz: