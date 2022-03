Gulyás Gergely: ha Paks 2 nem valósulna meg, akkor négyszeresére emelkedne a rezsiköltség

A csütörtöki kormányinfón az Index kérdésére Gulyás Gergely elárulta, hogy az Európai Unió nem fogadott el olyan szankciókat, amely teljesen lehetetlenné tenné a gázért való fizetést, hiszen sok más országban is Oroszországból vásárolják a gázt, így nekik sem lett volna ez érdekük.

„Az árakat emelte Oroszország, a csapokat – abban bízunk – nem fogják elzárni”

– mondta Gulyás és hozzátette, hogy ha Oroszország mégis elzárná a gázcsapokat, akkor is „Magyarországnak jó néhány hónapra elegendő földgáza van a tárolókban”, bár tény, hogy valóban drágább forrás felé kellene fordulni ebben az esetben, hogy folyamatos maradjon Magyarország gázellátása.

„A kormány minden körülmények között is tartani akarja magát a rezsicsökkentéshez”

– tette hozzá Gulyás és elmondta, hogy jelenleg 54,4 százalékos a gáztározók töltöttsége, amely legalább három hónapra elegendő volt.

A menekültekkel kapcsolatban azt emelte ki a miniszter, hogy egyelőre nem rengetik meg a magyar gazdaságot a menekültek támogatására fordított összeg, de nincs felső határa annak, hogy a kormány mekkora összeggel támogatja a menekülteket. Közölte, hogy a kormány első körben 1 milliárd 350 millió forintos segítséget nyújt a segélyszervezeteknek. Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy a menekültek többsége átutazik az országon és elsősorban csak azon telepednek le nálunk, akiknek van rokonuk, barátjuk Magyarországon, ahol át tudják vészelni a háborút.

Gulyás Gergelyt kérdezték arról is, hogy Varga Juditon kívül – aki egy kétgyermekes menekült családot fogadott be –, más kormánytag fogadott-e be menekültet az otthonába. A miniszter elmondta, hogy mindenkinek saját döntése, hogy ha ilyet tesz, megosztja-e azt másokkal, de ő maga még nem gondolkozott ezen.

Gulyás kitért arra is, hogy az ukrán szabályok szerint csak 3-4 oltást kell kapniuk az ukrán gyerekeknek, amíg itthon 13 oltás a kötelező, azonban felmértek minden ilyet és jelentős oltási kapacitással rendelkezik Magyarország.

Koronavírus elleni oltásból pedig „bármennyi védőoltást be lehetne adni a menekülteknek”.

A miniszter azt is elmondta, hogy létrejött egy kormányzati munkacsoport jött létre, amelynek feladata, hogy aki akár átmenetileg itt tartózkodik, az a betöltetlen állásokat elfoglalhassa. Például az építőiparban hatalmas munkaerőhiány van, az ő érdekük is, hogy dolgozni tudjanak. Valamint kifejtette, hogy foglalkozik a kormány a menekültügyi szabályok változtatásának kérdésével, mert elméletileg fennáll az a probléma, ha valaki magyar állampolgárként érkezik hazánkba, az nem lehet menekült, és nem jogosult különféle ellátásokra.

A hvg.hu arról érdeklődött, hogy a kormány támogatja-e az Európai Bizottság javaslatát, miszerint azonnali ideiglenes védelmet kaphassanak az Ukrajnából érkező menekültek. Gulyás egyértelmű nemmel válaszolt.

Az Mfor kérdésére pedig elmondta a miniszter, hogy össze kell írni a szálláshely-kapacitásokat az országban, hogy látható legyen, hogy a menekülteket hova tudják elhelyezni. Hozzátette, hogy nyilván minél közelebb van a szállás a határhoz, annál jobb.

„A V4-ek nem támogatják, hogy a menekültek menedékjogot kapjanak”

– jelentette ki, szerinte praktikusabb lenne, ha egy speciális státuszt kapnának a menekültek.

Az Roszatom elleni szankcióról, amelyet a kormánypárti képviselők is támogattak az Európai Parlamentben, Gulyás azt mondta az ATV kérdésére, hogy elfogadtak egy határozatot, ami elítéli Oroszországot, aminek számos része van, ebben az esetben fontosabb érdek fűződött ahhoz, hogy Európa egységet mutasson, mint hogy kifogásolja azt a néhány pontot a határozatban.

„A kormány álláspontja ezzel kapcsolatban változatlan, elítéli a nemzetközi jogsértő támadást Ukrajna ellen”– jegyezte meg és hozzátette, hogy ha Paks2 nem valósulna meg, akkor négyszeresére emelkedne a rezsiköltség.

Az inflációról a miniszter azt mondta, hogy jelenleg nem tartják megalapozottnak, hogy 9 százalékra emelkedhetne az infláció, a jegybank is 5-6%-os inflációval számol, de a háború elhúzódása kihatással lehet a forint teljesítményére.

Korábban Orbán Viktor arról beszélt, hogy a gyermektelenek részére is készülhet egy valamiféle adócsökkentés, ám Gulyás elmondta, hogy egyelőre nem született döntés az ügyben.

Gulyás Gergely leszögezte, hogy Putyin nem mondta el Orbánnak a tárgyalásuk során, hogy háborút akar indítani. A miniszter szerint nem is lett volna logikus döntés Putyintól, ha elárulja bárkinek is a tervét. A válaszadáshoz csatlakozott Kovács Zoltán is, aki szerint a 444 munkatársa oroszbarátsággal akarja megvádolni a magyar kormányt, de az 3 évben 75 országgal 550 alkalommal találkozott Putyin.

Az rtl.hu kérdésére Gulyás hangsúlyozta, hogy a magyar ormány minden propagandát elítél, így az orosz propaganda visszaszorításáért meg tesz mindent, de tény, hogy mind két oldalról jelentek meg dezinformációk. Amennyiben az MTVA-n valóban megjelent orosz propaganda, abban az esetben az MTVA-nak kell megtennie a lépéseket, hogy ez ne forduljon elő. Valamint kijelentette, hogy az április 3-i választások időpontjára nem lesz hatással a szomszédban zajló háború.

„Nem folyattatunk keletre és nyugatra kilengő hintapolitikát. Ez nemzeti érdek”

– jelentette ki a miniszter, aki szerint ez a meglátás a magyar politika egyik legnagyobb félreértése. Úgy gondolja, hogy csak akkor lennének jogosak a magyar kormányt ért kritikák, ha ezzel megvádolnák Németországot és Franciaországot is.