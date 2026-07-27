225 millió forint, ami nem kellett Miskolcnak: Hogyan dobja el a városvezetés a helyiek jövőjét?

2026. 07. 27. 8:00Alfahír
225 millió forint, ami nem kellett Miskolcnak: Hogyan dobja el a városvezetés a helyiek jövőjét?

Miközben Miskolc vezetése évek óta a pénzhiányra és a forráselvonásokra hivatkozva mossa kezeit a fejlesztések elmaradása miatt, a színfalak mögött döbbenetes dolog történik: a várost irányító apparátus csendben veszni hagy egy közel negyedmilliárd forintos, tálcán kínált fejlesztést. Közel 225 millió forintnyi európai uniós, vissza nem térítendő támogatásról van szó, amiből 32,5 hektárnyi új tölgyerdő szépíthetné a Bükk kapuját. De a Miskolci Városgazda válasza tömör és mellbevágó: egyetlen fát sem ültettek el, egyetlen forintot sem hívtak le.

Amikor a jobbikos Kovács Imre István, közérdekű adatigényléssel fordult a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-hez, arra számítottunk, hogy bürokratikus csúszásokról vagy elhúzódó engedélyezésekről kapunk tájékoztatást. Ehelyett kiderült az igazság: a 2023 augusztusában megítélt 549 569 eurós támogatáshoz a városvezetés egyszerűen hozzá sem nyúlt.

Ősgyep vagy felelőtlenség? A szakmai mellébeszélés hálója

A városvezetés utólagos magyarázkodása több mint visszás. A Városgazda azzal védekezik, hogy a területen található „ősgyep” miatt nem javasolták a beruházást, valamint arra hivatkoznak, hogy a vadkerítés építését nem támogatta a pályázat.

Tegyük fel a nyilvánvaló szakmai és logikus kérdéseket:

- Hogyan hagyhatta jóvá az erdészeti hatóság a kivitelezési tervet, ha az természetvédelmi akadályokba ütközött volna? A projektet független szakemberek vizsgálták, elkészült a termőhelyfeltárás és a tervdokumentáció, a támogató szerv pedig mindent rendben talált.

- Hogyan dönthettek a projekt leállításáról hatástanulmányok nélkül? A hivatalos válaszukból feketén-fehéren kiderül: semmilyen belső környezetvédelmi, szén-dioxid-megkötési vagy gazdasági hatásvizsgálat nem készült. Hasraütésszerűen mondtak le 32,5 hektár erdőről!

Aki azt hirdeti, hogy Miskolc a Bükk városa, az nem mondhat le önként 32 hektár új erdőről. Ez nem zöldpolitika, hanem teljes nemtörődömség.

Cserbenhagyott helyi vállalkozók és miskolci családok

A Jobbik álláspontja szerint a gazdaságfejlesztés és a környezetvédelem nem egymás ellenségei, hanem kéz a kézben kell járniuk. Ez az erdőtelepítési projekt nemcsak a környezetet szépítette volna, hanem éveken át munkát és kenyeret adhatott volna a miskolciaknak.

A cserjeirtás, a terület-előkészítés, a kerítésépítés, a makkvetés és az évekig tartó ápolás mind-mind helyi vállalkozóknak, borsodi szakembereknek és a Városgazda saját dolgozóinak jelentett volna megrendelést és biztos jövedelmet. Ehelyett a Városgazda és a városvezetés határozatlansága miatt a helyi gazdaság is elesett a több tízmillió forintos helyi megrendelésektől és az azzal járó adóbevételektől.

A pénz még nem veszett el – Cselekedni kell!

Ez az ügy nem a múltban elkövetett hibákról szól, hanem a jelenben meghozandó döntésekről. A hivatalos válaszok alapján a 225 millió forintos támogatás 2027 júniusáig még lehívható. A lehetőség tehát még adott, a kapuk nincsenek zárva.

A Jobbik nem fogja annyiban hagyni a miskolciak jövőjének elherdálását. Követeljük a városvezetéstől:

Azonnal tisztázzák, ki hozta meg a döntést a beruházás leállításáról hatásvizsgálatok hiányában!

Üljenek asztalhoz a szakemberekkel, és mentse meg a város ezt a 225 millió forintos támogatást!

Ha valóban ősgyepet érint a terület, keressenek átcsoportosítással vagy módosítással olyan miskolci területet, ahol megvalósítható az erdősítés!

Miskolc nem olyan gazdag város, hogy negyedmilliárd forintokat dobáljon a kukába. A miskolciak nem üres szlogeneket, hanem zöldülő várost, helyi munkát és felelős gazdálkodást érdemelnek!