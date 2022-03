"Háború nélkül nem megy!" - harsogta a "békepárti" CÖF portálja a Békemenet előtt egy nappal

Már számos cikkben foglalkoztunk azzal, hogy a Fidesz agytrösztjei a választások előtti hetekben minden igyekezetükkel próbálják átállítani a propagandagépezetüket, és kritikusan állni Vlagyimir Putyin háborújához. Ennek részeként volt háború ellenes parlamenti határozatuk, átírták a Békemenet molinóit, és a Nem leszünk gyarmat! helyet No war! mögött sétáltak (megjegyzés: Bayer Zsolt szerint a 10 évvel ezelőtti üzenet még ma is aktuális lenne - ebbéli véleményét megosztotta az állami tévében is a vasárnapi menetelés előtti percekben), majd Orbán Viktor azt harsogta, hogy mindenki más a háborúpárti, csak ő nem.

Azonban Vlagyimir Putyin barátságát nehezen lehet feledni - például Szijjártó Péter sem tervezi visszaadni a Szergej Lavrovtól kapott orosz Barátságért Érdemrend kitüntetését.

Jellemző az is, amit a lakmusz.hu szúrt ki; a Békemenetet szervező Civil Összefogás Fórum (CÖF) tulajdonában álló Kövess minket 2022 Kft. (ez a cég plakátolja tele az országot Gyurcsány Ferenccel és a mini Ferivel, így legalább nem közvetlenül a Fidesznek kell leszámláznia ezt a kampányt - a szerk.) által működtetett 2022plusz.hu hírportálon még egy nappal a Békemenet előtt is olyan véleménycikk jelent meg, amely relativizálni próbálja Ukrajna orosz megtámadását. A március 14-én megjelent cikk címe is sokatmondó:

"Háború nélkül nem megy!"

A lakmusz.hu cikkéből ugyanakkor az is kiderül, hogy március 11-én például a Moszkvatér portál Jevgenyij Arnoldovics Sztanyiszlavov orosz nagykövettel készített interjúját szemlézték „A különleges művelet nem eufemizmus, Ukrajna indított háborút” címen. A nagykövet ebben azt fejtegeti, hogy a jelenleg zajló konfliktus valójában nem más, mint Oroszország „önvédelme”, az oroszok „csak a népet védik, akik az elmúlt nyolc évben a kijevi rezsim zaklatásának és népirtásnak volt kitéve.”

Egy február végén publikált véleménycikkben a 2022plusz szerzője jelentette ki, hogy - a putyini narratívával összhangban - szerinte is népirtás történt Donbaszban.

Legyen tánc: a Fidesz inkább hátat fordít Putyinnak, csak ne bukja el a választást (Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.) Az orosz politikai befolyás hosszú éveken át társulni igyekezett a nyugati liberális demokráciával szembeni kritikus európai pártok külpolitikájához, és ez a Fidesznél is komoly erőt képviselt.

Van még mit retusálni a múlton.