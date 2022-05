Jobbik: "a kormány nem kíván leállni a nyerészkedéssel"

A legutóbbi kormányinfón is kiderült: a kormány nem kíván leállni a nyerészkedéssel, nem hajlandó lemondani egyetlen forint áfabevételről sem. Éppen ezért követelünk áfacsökkentést, de valódi árcsökkenéssel - írja közleményében a Jobbik.

A párt szerint "nem kopogott, hanem páros lábbal rúgta ránk az ajtót a válság. Épp az ilyen helyzetekben ismerszik meg igazán a kormányzás valódi minősége. A 12 éve itthon regnáló alakulat tudjuk, milyen: ha jól megy a világgazdaságnak, dagad a sikerpropaganda, ha kőkemény krízis van, akkor jön a megszorítás – jobb ötlet híján. Akárcsak most."

Hozzátették, hogy a Jobbik az adócsökkentés pártján áll. "Nem véletlenül álltunk elő az alapvető élelmiszerek áfatartalmának nullára csökkentésével. Egy válság közepén a családokon nyerészkedni – ahogy a kormány csinálja – egyszerűen bűn" - írták.

Kiemelték, hogy a legfőbb cél persze az, hogy egy áfacsökkentésből árcsökkenés is legyen. Hogy a kereskedelem egyetlen szegmense se nyelhesse le ezt a kedvezményt, hanem érvényesítsék az árakban. Több javaslatuk is van arra, hogy az áfacsökkentés ellenőrizhető is legyen: kezdve az online követhető adatbázistól egészen a nyilvánosság erejéig.

"A Jobbik tehát letette a javaslatait az asztalra, azonban, hogy az áfacsökkentésnek valóban érvényt szerezzenek, az a kormány felelőssége. A labda Orbánék térfelén pattog – már csak kormányozni kellene"

- zárul a párt közleménye.