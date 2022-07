Varga Ferenc: Orbán Magyarországán lassan nemcsak főispánok, de jobbágyok is lesznek

Orbán Viktor miniszterelnök Tusványoson ismét betekintést engedett a lapjaiba, 2030-ig számol a magyar kormányfő, de beszélt az orosz-ukrán háború lehetséges lezárásának feltételeiről is. Az is biztos, hogy a "posztnyugat" helyett most már inkább Kínában reménykedik Orbán Viktor.