Ander Balázs: Kirúgás és megfélemlítés a rubelkormány válasza a tanárok példás kiállására

"Ketyeg a bomba az oktatás területén is, és Önök a kormánypárti padsorokban nem sokat tettek azért, hogy hatástalanítsák és el tudjuk kerülni a katasztrófát. De ketyeg a nyugdíjbomba is, hiszen ma-holnap háromszor annyian mennek nyugdíjba a pedagógusok közül, mint ahányan elkezdik ezt a csodálatos hivatást. Ketyeg a szociális bomba is, hiszen ha megnézzük azt, hogy egy pályakezdő tanár fizetése Budapesten egy átlagos albérletet sem tud fedezni, rezsi nélkül, akkor máris látható, mi is a valódi oka a rettenetes mértékű pályaelhagyásnak"