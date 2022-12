Brenner Koloman felajánlotta soproni irodáját helyi kulturális rendezvényekhez

Ebben a rendkívül nehéz gazdasági és szociális válságban sem szabad elhanyagolnunk a kultúrát és az oktatást - jelentette ki Brenner Koloman, a Jobbik frakcióvezető-helyettese csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

A jobbikos országgyűlési képviselő szavai szerint pártjával ezért is harcolnak, mert szerinte egy "kiteljesedett és boldog élethez" az is hozzátartozik, hogy ne zárjanak be a kulturális intézmények, főként a kisebb településeken.

Sopronban fel is ajánlottam a képviselői irodámat a helyi kulturális intézményeknek kisebb rendezvények megszervezésére

- számolt be felajánlásáról Brenner Koloman, hangsúlyozva:

Mi tudjuk konzervatív közösségként, hogy a magyar kultúra az anyanyelv mellett a magyar polgárok egyik legfontosabb identitásképző eleme.

A Jobbik ezért is javasolta, hogy a hazánk össztermékének ne 6, hanem 8 százalékát fordítsuk ebben az időszakban például az oktatásra - emelte ki az ellenzéki politikus, elismerve a polgári engedetlenséget és sztrájkot folytató pedagógusok küzdelmét is.