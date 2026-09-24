55 milliárd forintos elszámolási vitát néz el az állam az MLSZ-nél, a Jobbik azonnali visszakövetelést követel

A párt nyilatkozatában rámutatott arra az igazságtalanságra, amellyel a mindennapi ember és a kiváltságos körök megítélése között különbséget tesznek: „Míg a magyar kisvállalkozóktól, a tisztességes adófizetőktől vagy a nehéz sorsú emberektől a legkisebb tételeknél is könyörtelenül behajtják a pénzt, addig a milliárdos sportvezetés és a kiváltságos körök esetében megáll a tudomány, és elmarad a valódi elszámoltatás.”

A Jobbik álláspontja szerint ebben a kérdésben nem lehet megalkuvás, hiszen a TAO-támogatások mögött az adófizetők kemény munkával megkeresett pénze áll: „a közpénzzel – márpedig a TAO-támogatás is az adófizetők pénze – mindenkinek ugyanúgy el kell számolnia. Nem létezhetnek »szent tehenek«, akiknek a feje felett elnézik a tízmilliárdos nagyságrendű szabálytalanságokat.”

A kialakult helyzet rendezésére a párt komoly és határozott lépéseket sürget, elutasítva a háttéralkukat: "ha egy forinttal is kevesebbel vagy szabálytalanul számoltak el, azt a pénzt kamatostul vissza kell fizettetni a magyar költségvetésbe, ahelyett, hogy háttéralkukkal mentenék a helyzetet.”

A mostani botrány rávilágít arra is, hogy a rendszert gyökeresen meg kell változtatni annak érdekében, hogy a jövőben ne fordulhassanak elő hasonló esetek. A Jobbik ezért a kontroll szigorítását szorgalmazza, a TAO-rendszer teljes átvilágítását követeli: "Véget kell vetni annak, hogy a cégek adókedvezményein keresztül ellenőrizhetetlenül vándoroljanak a milliárdok a sportbirodalmakba.”

A közlemény zárásában a mindennapi jogalkalmazás egyenlőségének igényét fogalmazza meg a párt: „Egyenlő mércét a jogalkalmazásban: a törvény szigora ne csak a kisemberekre vonatkozzon, hanem a rendszer kegyeltjeire is. A Jobbik vallja, hogy Magyarország csak akkor állhat a talpára, ha véget vetünk a kettős mércének, és minden forint közpénz a helyére kerül.”