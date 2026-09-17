Gyógyszeráfa: valódi segítség vagy inkább jól kommunikálható intézkedés?

Dr. Kiss Sándor gyógyszerész, a Jobbik egészségügyi szakértője szerint természetesen minden megtakarított forint számít, ugyanakkor érdemes megnézni, mekkora tényleges könnyebbséget jelent az áfacsökkentés.

Egy példán keresztül érzékeltette a változás nagyságrendjét: ha egy beteg korábban 10 ezer forintot fizetett a gyógyszereiért, az 5 százalékos áfa eltörlésével ez körülbelül 9500 forintra csökkenhet. Vagyis a beteg 500 forintot takaríthat meg.

Dr. Kiss Sándor szerint ugyanakkor nagyobb segítséget jelenthetne azoknak, akik gyógyászati segédeszközökre szorulnak. A kötszerek, pólyák, egyes speciális kötszerek, illetve például a mankók jelenleg 27 százalékos áfakulcs alá esnek.

Ha valóban a rászorulókat és a betegeket szeretnék támogatni, akkor érdemes lenne a gyógyászati segédeszközök áfáját is csökkenteni – fogalmazott a szakértő. Szerinte ehhez nem is feltétlenül lenne szükség 0 százalékos áfára: már az 5 százalékos kulcs is érezhetőbb segítséget jelenthetne azoknak, akik egy sérülés, műtét vagy betegség miatt kénytelenek ilyen eszközöket vásárolni.

A gyógyszerek áfájának eltörlése így kétségtelenül jelent némi könnyebbséget a betegeknek, Dr. Kiss Sándor szerint azonban kérdéses, hogy az intézkedés tényleges megtakarítási hatása arányban áll-e annak kommunikációs súlyával.