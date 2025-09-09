A hatvanpusztai műemlékrombolás miatt Hadházy Ákos feljelentést tett

„Beadtam a feljelentést a Hatvanpusztán lerombolt két műemlék istálló miatt” – írja kedd reggeli Facebook-posztjában Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő azt írja, ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele

egytől öt évig terjedő szabadságvesztés.

A feljelentésben az ellenzéki honatya így fogalmaz:

„A rendelkezésre álló fotódokumentációkból kétséget kizáróan megállapítható, hogy a műemlékvédelem alatt álló délnyugati uradalmi istálló épület véghomlokzati részét, később az egész épületet és az északkeleti uradalmi istállót teljes egészében lerombolták, elbontották, ezáltal megsemmisült (a magtárral kapcsolatban ilyen információ jelenleg nem áll rendelkezésre), és helyettük az eredeti L alakzatnak megfelelő, kétszintes liftes, mélygarázsos építményeket építettek fel, amelyek nem is az eredeti klasszicista építészet jegyeit mutatják. A műemlékvédelmi épületek lerombolásával és az építkezéssel járó munkálatok pontos dátuma szakértők bevonásával a nyomozati eljárásban válhat ismertté, annyi azonban bizonyos a fotók alapján, hogy a műemlékvédelmi épületek megsemmisítésével járó építkezés még 2021. szeptemberében is javában folyt, ezt az RTL Híradó által készített videófelvétel tanúsítja.”

A független politikus megjegyzi, a feljelentést az illetékes Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál „nyilván megoldják majd”.