Szlovéniában olcsóbb tankolni piaci értéken, mint itthon védett áron

A Mol és a Shell szlovéniai töltőállomásain ideiglenesen korlátozták a tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt – közölték szerdán a vállalatok.

A Mol tájékoztatása szerint

a magánszemélyek legfeljebb 30 liter, a jogi személyek és tehergépjárművek legfeljebb 200 liter üzemanyagot tankolhatnak.

A vállalat az elmúlt két hétben tapasztalt rendkívüli keresletnövekedéssel indokolta a döntést, amelyet a készletezési célú vásárlás és a határ menti üzemanyag-turizmus is növelt. Közlésük szerint az intézkedés célja az ellátás biztonságának fenntartása és a hiány megelőzése.

A Mol szerint a korlátozás megelőző jellegű, és azt szolgálja, hogy ne ismétlődjön meg a március 9-i logisztikai zavar, amikor a megnövekedett kereslet miatt nem tudták megfelelően ellátni a töltőállomásokat.

A Shell is korlátozást vezetett be: a kiskereskedelmi töltőállomásokon 100 literben maximálták az egy alkalommal tankolható mennyiséget, míg a tehergépjárművek számára fenntartott kutakon jelenleg nincs érvényben ilyen korlátozás. A piacvezető Petrol egyelőre nem vezetett be hasonló intézkedést.

A kormány március elején csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját, aminek hatására Szlovéniában egyes szomszédos országokhoz képest alacsonyabbak lettek az árak.

A szlovén autós szövetség (AMZS) adatai szerint

jelenleg a 95-ös benzin literenként 1,466 euróba (mintegy 554 forint), a dízel 1,528 euróba (mintegy 578 forint) kerül.

Bojan Kumer energiaügyi miniszter kedden közölte: a kormány újabb jövedékiadó-csökkentést tervez, ugyanakkor a következő héten így is üzemanyag-áremelkedés várható.

A magyar kormány szintén március elején csökkentette a jövedéki adó mértékét az uniós minimumszintre, ez az intézkedés május 1-jéig hatályos. Egyúttal védett ár néven ársapkát is bevezettek a 95-ös benzinre literenként 595, a gázolajra literenként 615 forint összegben.

(MTI)