Irdatlan összeget emésztett fel a fideszes jegybankelnök luxusvécéje

Eszement luxusberuházásokra költött a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank (MNB) az eredetileg 55 milliárd forintra tervezett, de végül csaknem duplájára 104,9 milliárd forintra nőtt székházfelújítás során. A 444 kiperelte a jegybanktól a felújítási költségeket, és olyan, az elnöki vizesblokkhoz tartozó kiadásokat talált, melyek egésze elképesztőek. Így például:

– maga a vécékagyló nettó 1,1 millió forintba,

– az oda vezető folyosó kőmozaik padlója nettó 9,5 millió forintba,

– a falat borító márvány és természetes kő nettó 11,3 millió forintba,

– az elnöki irodát a mosdótól elválasztó tömör faajtó nettó 11,9 millió forintba került.

Az egész felújítás során csak ajtókra összesen mintegy 2,1 milliárd forintot költöttek el.

A cikkből kiderül,

a fürdőszobai kiegészítők mintegy 14 millió forintot emésztettek fel, ennyibe kerültek a vécékefetartók, papírtartók és aranyszínű szappanadagolók.

A Fidesz és holdudvara épp az ukrán vezetést vádolta meg azzal, hogy aranyvécére költötték az oroszok által megtámadott ország megsegítésére küldött pénzt.

Az összesen 104,9 milliárd forintra rúgó beruházást Matolcsy György Ádám nevű fiának barátja, Somlai Bálint végezte Raw Development nevű generálkivitelező cégén keresztül.