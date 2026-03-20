Háborúpárti lett Gulyás Gergely: Trump kérésére megfontolnák a részvételt háborúban

Gulyás Gergely kancelláriaminisztert kérdezte a Kormányinfón a 444 tudósítója a közel-keleti válságról, és az abban történő esetleges magyar részvételről. A beszélgetés során ez hangzott el:

„– Donald Trump kérte, hogy Magyarország is segítsen a Hormuzi-szoros felszabadításában?

– Nem.

– És segítenénk neki, hogyha ezt kérné?

– Ha ő ezt kérné, megfontolnánk.”

A részlet 1:27:36-tól látható:

A portál felidézi, négy évvel ezelőtt Márki-Zay Péter a Partizánnak adott interjújában a NATO irányába vállalt lojalitást emlegetve ugyanígy beszélt a néhány hónappal korábban megtámadott Ukrajnának nyújtandó esetleges katonai segítségről:

„Hát hogyha a NATO úgy dönt, akár katonait is, de egyelőre erről szó sincs, nyilvánvalóan azt, hogy milyen kötelezettséget vállal a NATO, amelynek Magyarország lojális tagja kell, hogy legyen, nyilván Magyarország hasonló missziókban már részt vett Afganisztántól a Közel-Keletig… nem lehet kizárni, hogy lesz ilyen majd egyszer.”

Ezeket a szavakat követően a fideszes propagandagépezet „háborúpártinak” nevezte az ellenzéki kormányfőjelöltet.

Péntek hajnalban Orbán Viktor miniszterelnök újságírói kérdésre „marhaságnak” nevezte saját csúcsminisztere szavait. A kormányfő ironikusan hozzáfűzte: „Ha lesz tengerünk és hajónk, majd megfontoljuk.”