Újabb sokkoló hír érkezett az olajpiacról

Csütörtöktől ismét jelentős mértékben emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai – értesült a Holtankoljak. Mint írják, ez literenként a benzin esetében bruttó 11 forintot, a gázolaj esetében pedig bruttó 15 forintot jelent.

Az autós portál statisztikái szerint szerdán a piaci árak így alakultak:

– 95-ös benzin: 648 forint/liter,

– gázolaj: 703 forint/liter.

Keddre a benzin nagykereskedelmi ára 9, a gázolajé 5 forinttal nőtt literenként, ami a piaci fogyasztói árakban rendre 5, illetve 4 forint drágulást hozott.

A kormányzat március 10-én léptette életbe – immár védett ár néven – az üzemanyagár-sapkát, egyben május 1-jéig az uniós minimumszintre csökkentette a korábban ennél jóval magasabb jövedéki adót is. A 95-ös benzinért literenként legfeljebb 595, a dízelolajért literenként legfeljebb 615 forintot lehet kérni.

A Brent nyersolaj hordójáért a nemzetközi piacon 108 dollárnál is többet kérnek, míg a hazai finomítókban használt Urals típusú kőolaj ára 92 dollár fölött van. Az euró árfolyama szerda délután 391,50 forint, a dolláré 340,53 forint volt.