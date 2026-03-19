Így növekszik az üzemanyagok ára péntektől

Pénteken sem áll meg az üzemanyagárak emelkedése. Literenként a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé bruttó 17 forinttal kúszik feljebb – írja a Holtankoljak.

Az autós szaklap arról is tájékoztat, hogy a piaci átlagárak csütörtökön az alábbiak szerint alakulnak:

– 95-ös benzin: 662 forint/liter,

– gázolaj: 712 forint/liter.

Péntekre a benzin nagykereskedelmi ára literenként 11, a gázolajé 15 forinttal emelkedett. Ez a benzin árának 14, a gázolaj árának pedig 9 forintos növekedését okozta literenként. A március 10-én bevezetett, védett árnak átnevezett ársapka miatt a 95-ös benzin literjéért legfeljebb 595, a dízel literjéért pedig legfeljebb 615 forintot lehet kérniük a kutaknak.

Mint arról csütörtök reggel beszámoltunk, Irán rakétacsapást mért a világ legnagyobb LNG-feldolgozó üzemére, ami a kőolaj és a földgáz világpiaci árát is tovább növelte.