Ők állhatnak rajthoz a Jobbik színeiben április 12-én

Csütörtök esti állás szerint a Jobbik 49 egyéni választókerületben indulhat el az április 12-i választáson, ennyi aspiráns jelöltsége vált jogerőssé. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai alapján a párt a 106 egyéni választókerület közül 55-ben adta le a szükséges mennyiségű ajánlást, azonban hat jelöltjük már jelezte, visszalépnek a jelöltségtől. Így bár összegyűjtötte az 500 érvényes ajánlást, mégsem lesz fent a szavazólapon

– Balogh Ferenc (Komárom-Esztergom vármegye 1. számú egyéni választókerület, Tatabánya központtal),

– Horváth Attila (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 3. számú egyéni választókerület, Kisvárda központtal),

– Kollár László (Bács-Kiskun vármegye 4. számú egyéni választókerület, Kiskunfélegyháza központtal),

– Murányi Levente (Pest vármegye 11. számú egyéni választókerület, Vác központtal),

– Nagy Bence (Tolna vármegye 1. számú egyéni választókerület, Szekszárd központtal) és

– Staudt Máté (Budapest 10. számú egyéni választókerület, Dél-Buda)

neve.

Lapunk a párthoz közel álló forrásokból úgy értesült, lesznek még további visszalépők is, sőt olyanról is tudunk, aki az utolsó napokban fogja eldönteni, megméretteti-e magát a voksoláson.

Cikkünk írásakor az egyes választókerületekben a Jobbik színeiben ők állnak rajthoz április 12-én:

– Baranya vármegye, 1. számú egyéni választókerület (Székhely: Pécs) – Gál Adrienn

– Baranya vármegye, 2. számú egyéni választókerület (Székhely: Pécs) – Kiss Beatrix

– Baranya vármegye, 3. számú egyéni választókerület (Székhely: Mohács) – Petrik Barbara

– Baranya vármegye, 4. számú egyéni választókerület (Székhely: Szigetvár) – Kárpáti Zoltán

– Békés vármegye, 2. számú egyéni választókerület (Székhely: Békés) – Szalkai Imre

– Békés vármegye, 4. számú egyéni választókerület (Székhely: Orosháza) – Vidó Edit Márta

– Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 1. számú egyéni választókerület (Székhely: Miskolc) – Kerekes Edit

– Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 2. számú egyéni választókerület (Székhely: Miskolc) – Kovács Imre István

– Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3. számú egyéni választókerület (Székhely: Ózd) – Vilcsek Ernő

– Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 5. számú egyéni választókerület (Székhely: Sátoraljaújhely) – Ormos Tas Zsolt

– Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 6. számú egyéni választókerület (Székhely: Tiszaújváros) – Szlobodnik László

– Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 7. számú egyéni választókerület (Székhely: Mezőkövesd) – Gönczi György

– Budapest főváros, 11. számú egyéni választókerület (Székhely: Budapest 03. kerület) – Dr. Zsiga-Kárpát Dániel

– Csongrád-Csanád vármegye, 3. számú egyéni választókerület (Székhely: Szentes) – Szatmári Béla

– Csongrád-Csanád vármegye, 4. számú egyéni választókerület (Székhely: Hódmezővásárhely) – Ottlokán Radován

Fejér vármegye, 1. számú egyéni választókerület (Székhely: Székesfehérvár) – Lángfalvi Attila

– Fejér vármegye, 2. számú egyéni választókerület (Székhely: Székesfehérvár) – Fazakas Attila

– Fejér vármegye, 4. számú egyéni választókerület (Székhely: Dunaújváros) – Kvárik Anita

– Győr-Moson-Sopron vármegye, 2. számú egyéni választókerület (Székhely: Győr) – Pápai Petra

– Győr-Moson-Sopron vármegye, 4. számú egyéni választókerület (Székhely: Sopron) – Rátkovics Roland Zsolt

– Hajdú-Bihar vármegye, 1. számú egyéni választókerület (Székhely: Debrecen) – Kiss Zsolt

– Hajdú-Bihar vármegye, 2. számú egyéni választókerület (Székhely: Debrecen) – Tóth-Beeri Szilvia

– Hajdú-Bihar vármegye, 3. számú egyéni választókerület (Székhely: Debrecen) – Váradi Barna

– Heves vármegye, 2. számú egyéni választókerület (Székhely: Gyöngyös) – Dudás Róbert

– Heves vármegye, 3. számú egyéni választókerület (Székhely: Hatvan) – Faragó Tamás

– Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, 3. számú egyéni választókerület (Székhely: Karcag) – Dr. Lukács László György

– Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, 4. számú egyéni választókerület (Székhely: Törökszentmiklós) – Révi Attila

– Nógrád vármegye, 2. számú egyéni választókerület (Székhely: Balassagyarmat) – Jakab Koppány Atilla

– Pest vármegye, 3. számú egyéni választókerület (Székhely: Pilisvörösvár) – Deák Balázs

– Pest vármegye, 5. számú egyéni választókerület (Székhely: Dunakeszi) – Böjte Zita

– Pest vármegye, 8. számú egyéni választókerület (Székhely: Vecsés) – Sas Zoltán

– Pest vármegye, 10. számú egyéni választókerület (Székhely: Szigetszentmiklós) – Fodor Lajos

– Pest vármegye, 12. számú egyéni választókerület (Székhely: Monor) – Vincze Miklós

– Somogy vármegye, 1. számú egyéni választókerület (Székhely: Kaposvár) – Lehoczki Ferenc

– Somogy vármegye, 2. számú egyéni választókerület (Székhely: Barcs) – Ander Balázs

– Somogy vármegye, 3. számú egyéni választókerület (Székhely: Marcali) – Kesztyüs Attila

– Somogy vármegye, 4. számú egyéni választókerület (Székhely: Siófok) – Tanberger Tibor

– Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, 2. számú egyéni választókerület (Székhely: Nyíregyháza) – Dr. Gyüre Csaba

– Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, 4. számú egyéni választókerület (Székhely: Vásárosnamény) – Adorján Béla

– Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, 5. számú egyéni választókerület (Székhely: Mátészalka) – Földi István (Frissítés: Földi István péntek reggel Facebook-bejegyzésében jelezte, szintén visszalép a jelöltségtől.)

– Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, 6. számú egyéni választókerület (Székhely: Nyírbátor) – Dr. Kiss Sándor

– Tolna vármegye, 2. számú egyéni választókerület (Székhely: Dombóvár) – Kecskeméti István

– Tolna vármegye, 3. számú egyéni választókerület (Székhely: Paks) – Bencze János

– Vas vármegye, 3. számú egyéni választókerület (Székhely: Körmend) – Deák Lajos

– Veszprém vármegye, 1. számú egyéni választókerület (Székhely: Veszprém) – Buczkó Réka

– Veszprém vármegye, 3. számú egyéni választókerület (Székhely: Tapolca) – Fülöp Lászlóné

– Veszprém vármegye, 4. számú egyéni választókerület (Székhely: Pápa) – Hortobágyi Katalin

– Zala vármegye, 1. számú egyéni választókerület (Székhely: Zalaegerszeg) – Borsos Gyula Zoltán

– Zala vármegye, 2. számú egyéni választókerület (Székhely: Keszthely) – Juhász-Bauer Ágoston Bálint

A választási eljárási törvény értelmében idén már nincs a kampányköltéseknek felső korlátja, az egyéni választókerületi jelöltek pedig fejenként 1,7 millió forint kampánytámogatást igényelhetnek a központi költségvetésből. Ezt ők egy kincstári számlára kapják meg, melyről készpénz nem vehető fel, és csak a kampányidőszakban, azaz február 21. és április 12. között használható fel. A jelöltnek vissza kell fizetnie a költségvetési támogatást, ha nem szerezték meg az egyéni választókerületi szavazatok 2 százalékát.

A napokban Adorján Bélával, a Jobbik elnökével készítettünk interjút, aki arról tájékoztatott,

a párt a választókerületi jelöltekre bízza, elindulnak-e április 12-én vagy visszalépnek.

A pártvezető leszögezte, ő maga elindul a választáson, de mint fent láttuk, vannak, akik már bejelentették visszalépésüket.

Lapunk megkeresésére Szabó Gábor pártigazgató azt mondta, ehhez hasonlóan

ugyancsak a jelöltek saját döntése lesz, igénylik-e az 1,7 millió forintos költségvetési kampánypénzt,

ám ha nem érik el a 2 százalékos eredményt, annak visszafizetése a jelölt felelőssége lesz.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Jobbik 16 év parlamenti jelenlét után most nem tudott országos listát állítani, ahhoz ugyanis legalább 71 egyéni választókerületben össze kellett volna gyűjteniük jelöltenként legalább 500 érvényes ajánlást.

Arról, hogy ez miért nem sikerült, Adorján Béla a fent idézett interjúban is hosszan beszélt.