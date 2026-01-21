A Világgazdasági Fórumra tartott Donald Trump, de visszafordult

Mintegy fél óra repülés után visszafordult Donald Trump elnöki különgépe, mely Davosba tartott, ahol az elnök beszédet mondani készült a Világgazdasági Fórumon – számol be a CNN. Karoline Leavitt elnöki szóvivő közlése szerint a visszafordulásról szóló döntést nem sokkal a felszállás után hozták meg, ugyanis

az Air Force One személyzete „egy kisebb elektromos problémát” észlelt.

Az Index az AP hírügynökségre hivatkozva azt írja, a fedélzeten tartózkodó egyik riporter arról számolt be, hogy a repülőgép sajtókabinjában a felszállás után nem sokkal kialudtak a fények. Az okokról a beszámoló szerint nem adtak tájékoztatást az utasoknak.

A jelenleg Air Force One-okként használt két repülőgép már közel négy évtizede szolgálatban van.

A friss információk szerint Trump egy másik elnöki különgépre szállt át, mely magyar idő szerint hajnali 6 órakor szállt fel.

Az amerikai vezető a Világgazdasági Fórumon valószínűleg főleg Grönland tervezett annektálása ügyében szólal fel.