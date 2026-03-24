Kitört a botrány Szlovákiában Szijjártó Péter és Szergej Lavrov titkos egyeztetése után

Peter Pellegrini államfőt bírálja a Progresszív Szlovákia (PS), a KDH, az SaS és a Slovensko annak kapcsán, hogy a DenníkN, illetve a magyarországi ellenzéki sajtó beszámolója szerint 2020-ban Szijjártó Péter magyar külügyminiszter intézte az akkor kormányfői posztot betöltő Pellegrini moszkvai útját – írja a Bumm.sk.

A Denník N felidézi, Szijjártó Orbán Viktor magyar kormányfő megbízásából azt magyarázta el Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek, hogy Magyarország számára kulcsfontosságú, hogy az akkori szlovák kormánykoalíció maradjon hatalmon a választás után, és sokat segítene megnyerni a választást, ha Pellegrinit fogadnák Moszkvában. A magyar külügyminiszter annak a reményének is hangot adott, hogy a házelnök, Andrej Danko magyarellenes SNS-e bejut a szlovák törvényhozásba.

Grendel Gábor, a Slovensko képviselője ezt méltatlannak, és a szlovák diplomácia súlyos kudarcának tartja.

„Ez Szlovákia példa nélküli megalázása. Soha nem fordult elő a történelemben, hogy a szlovák kormányfőnek más kormány közbenjárását kell kérnie egy moszkvai látogatáshoz”

– mondta. Roman Mikulec, a mozgalom másik képviselője, volt belügyminiszter

az ország biztonsága szempontjából is rendkívül súlyosnak tartja ezt az értesülést,

és magyarázatot követel Pellegrini 2020-as kétes választási praktikáira.

A KDH példátlan botránynak tartja, hogy Peter Pellegrini a 2020-as választás előtt Magyarország bevonásával kért moszkvai segítséget. Rámutatott, hogy

a szlovák kormány nem létező külföldi ügynökökkel riogatja a lakosságot, első számú képviselői pedig titokban külföldi hatalmakat kérnek meg a szlovákiai választásba való beavatkozásra,

hogy megőrizzék a hatalmukat.

„Ma már teljesen érthető, hogy miért követ olyan politikát ez a kormány, amely Orbánnak és Putyinnak felel meg, és nem az ország állampolgárainak. A régi adósságait törleszti a kampányokért, és újabb szívességeknek ágyaz meg”

– mondta Milan Majerský, a KDH elnöke.

Branislav Gröhling, az SaS elnöke bejelentette, hogy beadvánnyal fordul a főügyészséghez, mert ki kell vizsgálni az orosz beavatkozást a választási kampányba. „Ha valósak a Magyarországról származó információk, és Putyin Oroszországa valóban segített a választáson Pellegrininek, a Smernek és az SNS-nek, akkor ez óriási botrány, amire magyarázatot kell adniuk, és nemcsak a választóknak, hanem a bűnüldöző szerveknek is” – mondta Gröhling azzal, nem véletlen, hogy a kormány tagjai az orosz érdekeket képviselik. „Itt a bizonyíték, hogy Oroszország tevékenyen befolyásolja a szlovákiai választásokat” – tette hozzá.

„Ez a nemzetközi botrány Szlovákiát is érinti. Felszólítom Blanár miniszter urat és Fico miniszterelnök urat, hogy nyilatkozzanak arról, hogy Önök is szolgáltattak-e információkat az EU-tárgyalásokról Lavrov orosz miniszternek”

– szólította fel a szlovák külügyminisztert és Fico kormányfőt Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia (PS) elnöke a Facebook-oldalán.

Az elnöki hivatal azt közölte a TASR-rel, hogy az államfő nem hagyja magát belerángatni a magyarországi választási kampányba. „2020-ban kormányfőként egy szokványos tárgyaláson vett részt az orosz kormányfővel, a téma Szlovákia energiabiztonsága volt” – közölte a hivatal.