Fantasztikus hírt közölt Donald Trump, ennek örül az egész világ

Donald Trump amerikai elnök hétfőn öt napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva. Az elnök Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint az elmúlt két napban „nagyon jó, termékeny” párbeszéd zajlott az Amerikai Egyesült Államok és Irán között a közel-keleti ellenségeskedés teljes megoldásáról.

Donald Trump szavai szerint „mély, részletes és konstruktív” egyeztetéseket tartottak a két ország képviselői között, amelyek hangnemére hivatkozva adott utasítást a támadások halasztására.

„Arra utasítottam a hadügyminisztériumot, hogy halasszon el minden lehetséges csapást iráni erőművek és az energiainfrastruktúra ellen öt napos időtartamra a jelenleg is zajló találkozók és megbeszélések sikere érdekében”

– írta az amerikai elnök.

Donald Trump szombaton 48 órás ultimátumot szabott Iránnak a Hormuzi-szoros újranyitására, és közölte, hogy amennyiben a hajózási útvonal szabaddá tétele nem történik meg, akkor a katonai csapások kiszélesednek és Irán erőművei is célponttá válnak.

Válaszul az iráni Forradalmi Gárda közölte, hogy ha az Egyesült Államok megsemmisíti az iráni villamosenergia-ellátó rendszert, az iráni fegyveres szervezet az izraeli erőművek és a térségben működő amerikai támaszpontok áramellátását is célba veheti.

Az amerikai elnök bejelentésére

a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára a délelőtti 108 dollárról 97 dollárra csökkent.

Az elnöki közlés a forintnak is jót tett. Az euró árfolyama 394 forintról 389 forintra esett, a dollárral szemben pedig még nagyobbat javított: a tengerentúli deviza egységéért 343 forint helyett 334,5 forintot kellett fizetni.

(MTI nyomán)