Hiába Trump nagy bejelentése, ismét egymást lövik a háborúzó felek

Izrael közölte, hogy hétfő reggel „széles körű” támadásokat indított Irán ellen, miközben Teherán továbbra is rakétákat lőtt az Egyesült Arab Emírségekre és Szaúd-Arábiára. Az izraeli hadsereg azt is állította, hogy a teheráni támadások során eltalálta az iráni Iszlám Forradalmi Gárda fő biztonsági parancsnokságát.

Az izraeli média beszámolója szerint legalább hat ember megsérült egy keddi iráni rakétatámadásban Tel-Avivban. Irán korábban újabb rakétatámadást indított Izrael ellen, alig néhány órával azután, hogy Donald Trump „nagyon jónak” minősítette a háború befejezéséről szóló tárgyalásokat, és öt nappal meghosszabbította az Iránnak szabott határidőt, amelyen belül az országnak újra kell nyitnia a Hormuzi-szoros hajózási útvonalát, különben az Egyesült Államok „megsemmisíti” az erőműveit. Teherán tagadta, hogy bármilyen tárgyalásra sor került volna, a parlament elnöke pedig „álhírnek” nevezte a hírt, amelynek célja „a pénzügyi és olajpiacok manipulálása”.

Benjamin Netanjahu elmondta, hogy beszélt Trump elnökkel, és Izrael folytatni fogja az Irán és Libanon elleni támadásait. Trump lehetőséget látott egy Iránnal kötendő megállapodásra „létfontosságú érdekeink megőrzése” érdekében – közölte az izraeli miniszterelnök.

Közben a Semafor egy amerikai tisztviselőre hivatkozva azt jelentette, az Egyesült Államok folytatni fogja az Irán elleni támadásokat, és az ötnapos szünet csak az ország energetikai létesítményei elleni támadásokra vonatkozik az amerikai–iráni tárgyalások ideje alatt.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy ideje tárgyalásokat kezdeni Iránnal a háború befejezése érdekében, mivel a globális energiahelyzet jelenleg „kritikus”.

(The Guardian)