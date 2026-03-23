Újabb elkeserítő hírek jöttek az olajpiacról

Rohamtempóban emelkednek még mindig a hazai üzemanyag-nagykereskedelmi árak. A benzin keddtől literenként bruttó 6 forinttal kerül majd többe, míg a gázolaj beszerzési ára literenként bruttó 18 forinttal emelkedik – tájékoztat a Holtankoljak.

A szaklap azt írja az üzemanyagok piaci árai az alábbiak szerint alakulnak:

– 95-ös benzin: 678 forint/liter, ami már 83 forinttal (13,9 százalékkal) magasabb, mint a literenként 595 forintos védett ár,

– gázolaj: 749 forint/liter, ami már 134 forinttal (21,8 százalékkal) magasabb, mint a literenként 615 forintos védett ár.

Legutóbb szombatra volt áremelkedés a kereskedők számára, akkor a 95-ös benzin literenkénti ára 9, a gázolajé pedig 19 forinttal nőtt. Ez a piaci árakban literenként 8, illetve 18 forintos emelkedést hozott.

Az autós portál megjegyzi, a közel-keleti háborús helyzet nem halad jó irányba, így a bizonytalanság és a fegyveres fenyegetettség folyamatosan hajtja felfelé az olaj jegyzési árát. Jelen feltételek mellett

a védett ár intézménye csak határozott ideig tartható fent,

hiszen a stratégiai készletek itthon végesek. Piaci áron vásárolt olajból csak piaci áron lehet üzemanyagot értékesíteni itthon.

A most éppen védett árnak nevezett ársapkát a kormány két hete kedden vezette be.

A Brent nyersolaj hordónkénti világpiaci ára hétfőn délben 99 dollár volt, míg a hazai finomítókban használt Urals ára hordónként 104 dollárra kúszott fel. Szintén hétfőn délben egy euróért 389 forintot, míg a dollár egy egységéért 336 forintot kellett fizetni a bankközi devizapiacon.