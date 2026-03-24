Még mindig óriási káosz van a dízelpiacon

A héten szerdán már csak a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik bruttó 12 forinttal, a benzin beszerzési ára változatlan marad – írja a Holtankoljak. Az autós portál statisztikái szerint a piaci árak az alábbiak szerint alakulnak kedden:

– 95-ös benzin: 686 forint/liter,

– gázolaj: 769 forint/liter.

A nagykereskedelmi árak keddre a benzin esetében literenként 6, a gázolaj esetében 18 forinttal nőttek. A piaci árakban ez úgy csapódott le, hogy a benzin 8, a gázolaj 20 forinttal nőtt literenként.

Kedden késő délelőtt a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 97,5 dollár volt, az Uralsért hordónként 100 dollárt kell fizetni. A bankközi devizapiacon egy euróért 389 forintot, a dollár egységéért pedig 336 forintot kértek.

A közel-keleti válság továbbra is megoldatlan.