Adorján Béla: Kilakoltatási moratóriumot október 1-jétől!

Október 1-jével azonnali kilakoltatási moratóriumot követelünk.

Pont.

Nincs több de, nincs több félrebeszélés, nincs több „megfontoljuk a javaslatot”, nincs több időhúzás.

Unjuk már, unják a devizakárosultak, unják a magyar emberek.

Míg a politikai elit nagyját kizárólag a közvélemény-kutatások állása érdekli,

a Jobbik egyedüli politikai erőként erősíti fel a devizakárosultak hangját.

Sajnos egyedül vagyunk vele. Nem jó ez így.

Mindent elárul a magyar kormány hozzáállásáról, hogy Z. Kárpát Dániel világos, egyértelmű és egyszerű kérdéseire az agrárminiszter (!) próbált válaszolgatni.

A saját területén – lásd elsivatagosodás, vízhiány, összeomló mezőgazdaság – már „bizonyított” miniszter úr, és hát most sem hazudtolta meg magát: szerinte ugyanis a kormány már több mint 150 ezer embert mentett meg az adósságcsapdától. Ráadásul nincs itt semmi látnivaló, hiszen az Európai Unió Bírósága kimondta, a kormánynak nincs jogalkotási kötelezettsége, ugyanis akit lehetett, kimentettek a devizahitel-csapdából, a bíróságoknak az egyedi ügyeket kell külön megvizsgálnia.

Ezzel szemben a valóság az, hogy

37 ezer kilakoltatás történt Magyarországon, ennyi családot tettek utcára.

Az ő tragédiájukat nem teheti semmissé a kormány, de kisebbíteni lehet a bűnt: rendeljék el végre a kilakoltatási moratóriumot!

Világossá kell tenni azt is: minden olyan esetre, ahol a vételi és az eladási árfolyam fel van tüntetve a szerződésben, vonatkozik az Európai Unió Bíróságának ítélete: a tőkeösszegen felül minden forint visszajár.

Z. Kárpát Dániel találó szavaival élve: amíg levitatkozzák, hogy „a kétszer kettőre miért mondják azt, hogy öt”, addig is rendeljék el a kilakoltatási moratóriumot, legkésőbb október 1-jétől.

Végezetül felhívom a figyelmét a tisztelt politikai elitnek, hogy a magyar társadalom súlyos kérdésekre vár választ és megoldást a kormánytól és az ellenzéktől. Itt az ideje végre dolgozni. Mindenkinek.

(A szerző a Jobbik elnöke.)