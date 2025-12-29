Megérkezett az év végi kellemetlen meglepetés

Az év utolsó keddjén a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 4-4 forinttal emelkedik literenként – számol be a Holtankoljak. Így a több hétig tartó árcsökkenő tendencia megfordul.

Az autós szaklap statisztikái szerint hétfőn az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

– 95-ös benzin: 556 forint/liter,

– gázolaj: 568 forint/liter.

Utoljára karácsony előtti hétvégén változott az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, akkor a benzin ára csökkent literenként bruttó 5 forinttal. A fogyasztói árakban ez azóta a benzin esetében literenként 6, a dízel esetében literenként 1 forintos árcsökkenést hozott.