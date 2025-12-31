Egy jó hír érkezik az új esztendőre

A 2026-os év első napján is kell üzemanyagár-változásra számítani – írja szerdai cikkében a Holtankoljak. Az autós portál arról számol be, hogy az új év árcsökkenéssel kezdődik: a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 4 forinttal csökken literenként csütörtöktől.

A lap statisztikái szerint Szilveszter napján az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

– 95-ös benzin: 559 forint/liter,

– gázolaj: 571 forint/liter.

A változás épp ellentétes irányú, mint a legutóbbi, keddi árváltozás, amikor mindkét üzemanyagtípus beszerzési ára literenként 4-4 forinttal nőtt. Emiatt azóta mind a benzinért, mind a gázolajért literenként 3-3 forinttal kellett többet fizetniük az autósoknak.

Korábban beszámoltunk arról, január 1-jével több adónem, így a gépjárműadó, a regisztrációs adó és az átírási illeték is emelkedik a júliusi infláció mértékével, azaz 4,3 százalékkal. Ez a szabály vonatkozna a jövedéki adóra is, ám a kabinet úgy döntött,

az adóemelést, mely mind a benzin, mind a gázolaj árát 8-9 forinttal meg fogja növelni, a választások utánra halasztja.

