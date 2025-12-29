Szombattól újra járnak a vonatok a szeptemberi kisiklás vonalán

Hárommilliárd forintból újították meg a Vác–Diósjenő szakaszt, azaz a 75-ös vasúti vonalat, erről Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója számolt be Facebook-oldalán. Mint írja, a munkálatok jelentős részével már karácsony előtt végeztek, ezt követően mérővonattal ellenőrizték a pályát és a biztosítóberendezést, jelenleg pedig péntekig tartó tesztüzem zajlik: több kocsiból álló Bz motorvonattal, utasok nélkül vizsgálják a felújított szakaszt.

A vezérigazgató azt is közölte, január 3-án, szombattól a vonatforgalom menetrend szerint újraindul Vác és Diósjenő között.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, szeptemberben Magyarkútnál kisiklott egy Bz motorvonatokból álló szerelvény. A helyszínen óránkénti 50 kilométeres sebességkorlátozás volt érvényben, a baleset pillanatában a szerelvény 38 kilométeres óránkénti sebességgel haladt. Lázár János építési és közlekedési miniszter „minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálatot kért” a MÁV vezetésétől, ennek eredményéről a vezérigazgató egyelőre nem adott tájékoztatást.

A kisiklott pályaszámú motorvonat korábban felújításon esett át, akkor is kisiklott.