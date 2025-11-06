Átlépte a főváros határát a szentendrei HÉV körüli botrány

Szentendre, Pomáz és Budakalász polgármesterei közös levélben fordultak Lázár János építési és közlekedési miniszterhez, hogy tisztázást kérjenek a H5-ös HÉV „racionalizált műszaki tartalommal” történő felújítására vonatkozó kormányzati döntéssel kapcsolatban. A levélben Fülöp Zsolt (Szentendre), Leidinger István (Pomáz) és Fórián-Szabó Gergely (Budakalász) emlékeztettek arra, hogy

a H5-ös HÉV az agglomeráció legnagyobb forgalmú közösségi közlekedési eszköze, amelynek rekonstrukcióját a térség lakói régóta várják.

A kormányhatározat szerint a kormány egyetért a H5-ös vonal korábbi műszaki tartalmának racionalizálásával, és engedélyezi a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását. A rövid megfogalmazású kormányhatározatból kiolvasható, hogy az önkormányzatokkal korábban egyeztetett beruházási programot, és annak műszaki tartalmát „racionalizálni” kívánják. „Mielőbbi, költséghatékony” kivitelezésről határoztak, de sem a beruházás forrásáról nem rendelkeztek, sem felelőst, sem határidőt nem jelöltek meg. A három polgármester ezért tisztázó egyeztetést kér a minisztertől, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a korábbi terveket az érintett önkormányzatokkal már egyeztették, ezért elengedhetetlen, hogy az átdolgozott változat megismerésébe és véleményezésébe is bevonják a településeket.

„A H5 HÉV vonalán fekvő települések, valamint a környező térség számára is kulcsfontosságú, hogy a több évtizedre meghatározó fejlesztés olyan műszaki tartalommal valósuljon meg, amely a lakossági igényeket és a szakmai szempontokat egyaránt tükrözi”

– fogalmaznak a polgármesterek közös levelükben.

A városvezetők haladéktalan egyeztetést kezdeményeztek a miniszterrel és a térségben érintett országgyűlési képviselőkkel a műszaki tartalomban tervezett változásokról, kiemelve, hogy a fejlesztés térségi együttműködéssel és átlátható módon valósuljon meg.

Mint arról lapunk is beszámolt, Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője is igen kemény kritikát fogalmazott meg a homályos szövegezésű kormányhatározat után.