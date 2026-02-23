Aki teheti, még ma tankolja tele az autóját!

Kedden emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai – írja a Holtankoljak. Az autós portál információi szerint a benzin esetében bruttó 4 forintos emelésre lehet számítani, míg a gázolaj ára bruttó 5 forinttal kerül majd többe a benzinkutaknak.

A múlt heti árváltozások után hétfőn az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

– 95-ös benzin: 560 forint/liter,

– gázolaj: 578 forint/liter.

Legutóbb szombat reggelre volt változás az üzemanyagok nagykereskedelmi árában, akkor a benziné változatlan maradt, a dízel pedig literenként 3 forinttal drágult. Ennek ellenére péntek estéhez képest a benzin literenként átlagosan 2 forinttal lett olcsóbb, a gázolaj viszont literenként 4 forinttal drágult.