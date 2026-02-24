Nagy Márton az „öt nagy bank” versenyében épp a legszorosabbat hagyta ki

Az OTP, az MBH Bank, a K&H és az UniCredit mellett az „ötödik hely jelenleg kiadó” – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett konferencián az MTI tudósítása szerint. Mint arról lapunk is beszámolt, a tárcavezető egy hete azt mondta, túl sok bank van Magyarországon, elég lenne öt.

Bár a banki mérlegfőösszegek alapján az ötödik helyen a kormánypropagandában újabban patás ördögként tekintett Erste áll (ismert, a pénzintézet egyik vezetője a legnagyobb ellenzéki párt gazdasági tanácsadója lett), azt is megírtuk, ebben a versenyben nagy a tömörülés az utcahosszal vezető OTP és a második helyen is kiemelkedő MBH Bank mögött a harmadik és kilencedik hely között. A 2024-es éves beszámolók alapján így állnak ezek a pénzintézetek:

K&H: 6061 milliárd forint,

UniCredit: 5194 milliárd forint,

Erste: 5011 milliárd forint,

Raiffeisen: 4615 milliárd forint,

Eximbank: 3967 milliárd forint,

MFB: 3792 milliárd forint,

CIB: 3463 milliárd forint.

(Az Eximbank és az MFB szakosított hitelintézet, akik nem végeznek klasszikus értelemben vett lakossági banki tevékenységet. – A szerk.)

Látható tehát, szorosabb a verseny a negyedik és az ötödik helyezett között (183 milliárd forint), mint az ötödik és hatodik között (396 milliárd forint), ráadásul az Erstének – ellentétben a K&H-val és az UniCredittel – lakás-takarékpénztári üzletága is van. A nemzetgazdasági miniszter piackorlátozó, baloldali mondatai ellentmondanak a szabad piaci verseny szabályainak.