Nincs megállás az üzemanyagárakban

Tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak szerdától, ami a benzin esetében bruttó 3 forintot jelent, a gázolaj esetében pedig bruttó 4 forintot literenként – írja a Holtankoljak.
A portál adatai szerint február 24-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
– 95-ös benzin: 563 forint/liter,
– gázolaj: 583 forint/liter.
Keddre is emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, ami a benzin esetében literenként 4, a gázolaj esetében literenként 5 forintot jelentett. A fogyasztói árakban ez úgy csapódott le, hogy a benzinért 3, a dízelért 5 forinttal kell többet fizetnünk literenként a kutakon.