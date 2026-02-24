Nincs megállás az üzemanyagárakban

Tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak szerdától, ami a benzin esetében bruttó 3 forintot jelent, a gázolaj esetében pedig bruttó 4 forintot literenként – írja a Holtankoljak.

A portál adatai szerint február 24-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

– 95-ös benzin: 563 forint/liter,

– gázolaj: 583 forint/liter.

Keddre is emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, ami a benzin esetében literenként 4, a gázolaj esetében literenként 5 forintot jelentett. A fogyasztói árakban ez úgy csapódott le, hogy a benzinért 3, a dízelért 5 forinttal kell többet fizetnünk literenként a kutakon.