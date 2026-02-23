Akkorát hazudott Szijjártó Péter, hogy maga a KSH cáfolta meg őt

A beruházások volumene 2025 IV. negyedévében a nyers adatok szerint 1,3 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól. A beruházások összértéke összehasonlító áron – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – 0,1 százalékkal haladta meg az előző negyedévit – tájékoztatott hétfői gyorsjelentésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az intézet azt írja,

2025-ben a beruházások teljesítménye 4,3 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

Hozzáteszik, 2025 IV. negyedévében a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye a szezonálisan kiigazított adatok alapján 1,7 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest.

A beruházások csökkenéséhez leginkább a feldolgozóipar, valamint a közigazgatás gazdasági ág járult hozzá. A fejlesztések szűkülését a szállítás, raktározás és az ingatlanügyletek növekvő beruházási aktivitása mérsékelte – zárul a gyorstájékoztató.

A közlés azért érdekes, mert Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy hete még ezt írta Facebook-posztjában:

„Az elmúlt négy év – a nagyon durva nemzetközi válságok dacára – a magyar gazdaság négy legsikeresebb éve volt a beruházások szempontjából.”

A KSH adatai és grafikonja azonban egyértelműen cáfolják a tárcavezető szavait.

2022.: plusz 1,0 százalék,

2023.: mínusz 8,5 százalék,

2024.: mínusz 13,8 százalék,

2025.: mínusz 4,3 százalék.

Azaz

a miniszter állításával ellentétben 2021-hez képest 23,8 százalékkal esett vissza a beruházások volumene.