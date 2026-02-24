Kiderült: nem érdekli a fideszeseket az emberek egészsége

Határozatképtelenség miatt csak napirend előtti felszólalások hangzottak el. A napirend elfogadására 18 képviselő igennel, egy pedig nemmel szavazott, míg egy képviselő tartózkodott.

Jobbik: hibernálják a szennyező akkugyárakat!

Brenner Koloman (Jobbik) arról beszélt, hogy az Országgyűlésnek törvényjavaslatot nyújtottak be arról, hogy hibernálják a szennyező akkugyárakat.

Rámutatott: hosszú évek óta szisztematikus probléma van a szennyező ipari létesítmények ellenőrzésével és a környezetvédelmi garanciák betartásával Magyarországon, amit veszélyesnek nevezett.

Aggasztónak nevezte, hogy a fideszes kormány veszélyezteti a magyarokat, a saját politikai és a gazdasági körök érdekeit a magyarok érdekei elé helyezik.

Kijelentette: a javaslatuk alapján azonnal fel kell függeszteni a szennyező tevékenységet folytató gyárakat, addig, amíg teljeskörűen nem igazolják, hogy minden környezetvédelmi és egyéb biztonsági előírást teljesítenek. Egyfajta fordított bizonyítási terhet rónának ezekre az üzemekre, emellett a mérési adatokat köznyilvános adatokká tenné a Jobbik.

Ezek az üzemek és a gödi ügy is azt mutatják, hogy a fideszes kormány elhibázott gazdaságpolitikát folytat – mutatott rá Brenner Koloman.

Mi Hazánk: azonnal meg kell vizsgálni az akkumulátorgyárakat

Dócs Dávid (Mi Hazánk) szerint a kormánynak évek óta tudomása volt arról, hogy „nem kicsi” a szennyezés mértéke a gödi Samsung-gyárban. A környezethasználati engedély semmit nem ér ebben az országban, hiszen, ha van ennek a gyárnak, akkor is mérgez, ha pedig nincs, akkor is zavartalanul működik tovább – hangoztatta.

Kifogásolta, a kormány az elmúlt 16 évet nem arra használta, hogy önálló nemzetgazdaságot építsen, hanem előbb a német autóipar összeszerelő üzemévé tette az országot, majd egy keleti fordulattal rendkívül kártékony akkumulátorgyárakat telepített ide.

Azt javasolta, vizsgálják meg ezeket a gyárakat, és ha szükséges azonnal zárják be azokat, mert nem lehet, hogy a magyar emberek kárára működjenek ezek a jobbára külföldi multik által birtokolt üzemek.

MSZP: az embereket és a környezetet mérgezi a gyár

Komjáthi Imre (MSZP) arról beszélt: a kormánypárti képviselők arra hivatkozva maradtak távol a rendkívüli üléstől, hogy az összehívás indoka a kampány részét képező „álhíren alapul”, majd arról beszélt, számos hatósági intézkedés és döntés mutatja a probléma valós voltát.

Példaként hozta fel: hatósági határozatban kellett kimondani, hogy egészséges levegőt kell biztosítani a dolgozóknak, egy másik dokumentumból pedig szerinte az következik, hogy a dolgozók által nem értett nyelven szóló feliratok jelzik a veszélyeket, az emberek így például nem tudtak arról, hogy rákkeltő anyagokkal dolgoztak.

Hangsúlyozta: nem volt véletlen, hogy a Samsungot korábban 400 millió forintos büntetéssel sújtották a hatóságok. A politikus az üzem embereket és környezetet mérgező voltáról beszélt.

DK: szigorú munka- és környezetvédelmi ellenőrzésekre van szükség

Rónai Sándor (DK) azt mondta, hogy amikor a gödi Samsung-gyár 2019 és 2022 között 88 tonna magzatkárosító oldószert bocsátott ki a levegőbe, Tuzson Bence jelenlegi igazságügyi miniszter a Pest megyei 5-ös számú választókerület egyéni képviselője volt. Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, hogy az üzem dolgozói 2021-2022. között legalább 133 alkalommal voltak kitéve mérgező anyagoknak.

Tuzson Bence 2023-tól miniszterként ott ült a kormányüléseken és a „sajtóban megjelent információk szerint következetesen védte a Samsung akkumulátorgyárat”, annak ellenére, hogy „sorra derültek ki az újabb szennyezések, visszaélések, mérgezések és szabálysértések” – fogalmazott.

Rónai Sándor azt mondta, hogy nem kell miniszternek vagy képviselőnek lenni ahhoz, hogy valaki kimenjen a Samsung-gyár melletti játszótérre, ahol a zajvédő fal már több helyen berepedt.

A politikus felhívta a figyelmet arra a javaslatukra, ami szigorú munka- és környezetvédelmi ellenőrzéseket rendszeresítene. Kiemelte, hogy az előírásokat megszegő gyárakat pedig bezárnák.

Az ülésen felolvasták Kocsis Máté (Fidesz) és Simicskó István (KDNP) levelét, miszerint frakcióik nem vesznek részt az Országgyűlés rendkívüli ülésén, mivel annak kezdeményezése szerintük álhíren alapul és a választási kampány részét képezi.

A napirend elfogadására 18 képviselő igennel, egy pedig nemmel szavazott, míg egy képviselő tartózkodott. Az elnöklő Latorcai János megállapította: az Országgyűlés nem határozatképes és nem is lát lehetőséget a határozatképesség helyreállítására.

Az alelnök, mielőtt bezárta az ülést, közölte: a parlament kedden 9 órakor folytatja rendes ülését.

(MTI)