Ismét összeül a parlament, szóba kerül a gödi mérgezés is

Hétfőtől szerdáig az Országgyűlés háromnapos ülést tart.

Hétfőn a honatyák a napirend előtti felszólalások (közte várhatóan Orbán Viktor miniszterelnöké) után különféle, a parlament alá tartozó szervezetek éves beszámolóiról határoz, majd interpellációk, kérdések és azonnali kérdések következnek.

Kövér László házelnök hétfő estére hívta össze a gödi Samsung-akkumulátorgyárban történt mérgezéseket tárgyalni kívánó ellenzéki képviselők által kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést. Az ellenzéki honatyák vizsgálóbizottságot kívánnak felállítani az ügyben, az ilyen jellegű vegyi üzemek azonnali ellenőrzéséről, valamint a lakosság, a munkavállalók és a környezet fokozott védelméről kívánnak törvényt alkotni. A kormánypártiak jelezték, ezen nem fognak részt venni, így ez várhatóan határozatképtelen lesz.

Kedden reggel a napirend előtti felszólalásokat követően a szkíták Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezésről, majd nemzetközi megállapodásokról tárgyal a tisztelt Ház.

Szerdán az Országgyűlés megemlékezik a kommunizmus áldozatairól, majd két, a kormánypártok számára igen kedves téma következik. A Fidesz-frakció kezdeményezésére tárgyalnak Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetséggé alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról, ezt követően pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére a Donald Trump amerikai elnök gründolta „ellen-ENSZ”, a Béketanács Alapokmányának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat vitája kezdődik. Ezután a képviselők tárgyalnak még Nagy István agrárminiszter indítványára a Szigetköz kiemelt térséggé nyilvánításáról, illetve Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter kezdeményezésére a területfejlesztési törvény módosításáról, majd két nemzetközi megállapodásról is.

Az előző, 2022 tavaszán véget ért ciklusban a képviselők februárban és márciusban is összeültek, várható, hogy a mostani ciklusban is lesz még egy parlamenti ülés.