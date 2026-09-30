„Az emberek nem értik, mit és miért fizetnek” – utcára vonulnak a rezsikárosultak

A rezsiszámlák terhei, a rendszerhasználati díjak, a kedvezményes fogyasztási határ és az átláthatatlan elszámolás miatt tüntetést szervez október 2-ára a Hallassuk a Hangunkat Szövetség (HHSz). Máténé Szőllősi Andrea, a párt elnöke szerint a probléma nem néhány kirívó számla, hanem családok és nyugdíjasok mindennapi megélhetését érintő kérdés.

„A rezsiszámláikat nem tudják kifizetni” – mondta a szervezet vezetője az Alfahírnek. Úgy véli, különösen nehéz helyzetben vannak azok a családok, amelyek átlépik a kedvezményes fogyasztási határt. A szövetség szerint a vidéki, rosszul szigetelt, régi házakban élők számára különösen nehéz kigazdálkodni az energia költségét, miközben egy energetikai korszerűsítésre sok családnak egyszerűen nincs pénze.

A HHSz megoldási javaslatot is készített. Ezek között szerepel a kedvezményes fogyasztási limit eltörlése, a rendszerhasználati díjak korlátozása és átláthatóbbá tétele, valamint az energia áfájának jelentős csökkentése. Máténé szerint azt is világosan fel kellene tüntetni a számlákon, hogy a befizetett rendszerhasználati díjakból milyen fejlesztések valósultak meg. > Az emberek nem értik egyszerűen, hogy mit és miért fizetnek – fogalmazott.

Máténé az energetikai megoldások között egy magyar fejlesztésre is felhívta lapunk figyelmét. Oroszi László feltalálót megalkotta a „SzVER, azaz Szél Vihar Erőmű Robotot”, egy függőleges tengelyű szélturbinát, amelynek kialakítása lehetővé teszi, hogy a szél irányának változásától függetlenül működjön, és ne legyen szüksége hagyományos szélirány-követő mechanikára. Oroszi szerint a rendszer vízerőművel kombinálva is alkalmazható lenne.

Bár a szövetség többször is megkereste már a gazdasági és energetikai minisztert a problémákkal és javaslatukkal, de választ egyelőre nem kaptak.

A rendszerhasználati díjak szabályozása egyébként nem ismeretlen terület a hatóságok előtt: a díjakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szabályozza, 2026-ra pedig a kormány befagyasztotta a fogyasztók által fizetendő rendszerhasználati díjakat. A szövetség azonban azt szeretné, ha nemcsak a díjak összege, hanem azok indokoltsága és felhasználása is érthetőbb lenne az érintettek számára.

Tüntetést szerveznek

A rezsit érintő problémák miatt a HHSz (a párt elnöke Máténé Szőllősi Andrea, alelnökei: Rácz Gyula és Catricicau Róbert, Kommunikációs igazgatója: Lengyel Attila, a rezsikárosultak vezetője: Flaschner Viktória) demonstrációt hirdetett október 2-ára a Parlamenthez. A résztvevőket 10 órától várják. Az eseményre egyfajta lehetőségként gondolnak, hogy a döntéshozók végre közvetlenül találkozzanak azokkal, akiknek a számlák gondokat okoznak.

A szervezők energetikai szakértőket és rezsikárosultakat is várnak, de nem kizárólag előre felkért felszólalókra számítanak: azok is elmondhatják saját történetüket, akik személyesen érintettek.

A cél így nem pusztán egy újabb politikai demonstráció. A szervezők azt akarják elérni, hogy a rezsiszámlák mögött ne csak számok legyenek, hanem végre érthető válaszok is arra a kérdésre: miért ennyit fizetünk, és lehet-e ezt másképp?