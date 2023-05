Bencze János: a kormány nem védi meg a gazdákat, helyette “hatósági árassá" tette a termőföldet

Bencze János, a Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselője az Országgyűlés keddi, napirend előtti felszólalásban arról beszélt, hogy amióta tavaly tavasz óta "ránk szakadt" az ukrán gabona, az Orbán-kormány több lépést is tett, de mindegyik rosszul sült el.

Az ellenzéki párt agrárpolitikusa felidézte, a gazdák nevében több alkalommal kérte a Parlamentben, hogy 2026 június 30-ig harcoljanak értük, és védjék meg őket, de nem tették. Rámutatott, nemsokára, egész pontosan június 5-én fog lejárni a gabonabehozatali tilalom, közben az unió “fűt-fát ígér”, hogy majd megszünteti.

De a kormány nemcsak a gazdálkodók védelmét, hanem földspekulációk elleni fellépést is ígért, egész pontosan arra tettek ígéretet, hogy az elmúlt két év átlagárai alapján a föld árát úgy fogják meghatározni, hogy a gazdák járjanak jól. Intézkedéseikkel azonban jól láthatóan nem segítik a gazdákat.

“Nem tudjuk, mi történt, de a magyar föld is “hatósági áras” lett, és az a gazda, aki 10 százalékkal eltér ettől, az spekulánsnak, bűnözőnek minősül”

- fogalmazott, hozzátéve, hogy

a gazdák szerint arra, amit a kormány művelt, még a kommunisták sem voltak képesek.

Bencze elmondta, amikor az ő családjának is be kellett vinni a TSZ-be a földeket, névértéken, aranykorona értéken vették azt be, így nem veszített az értékéből. Ellenben most nem ez van. Az elmúlt időszakban szűkebb környezetében, Simontornya környékén rengeteg felháborodott gazda hívta fel őt az 50 hektártól több ezer hektáron gazdálkodótól, hogy mi történik.

A földárakkal kapcsolatban konkrét számokat is említett:

Tamásiban, ahol egy, a kormányhoz kötődő potentát él, érdekes módon 2.878.000 forint felett van egy kicsivel egy hektár átlagára. Az ott élők 10 százalékkal még beleférnek abba a körülbelül hárommilliós termőföld árba, ami reális árnak számít arrafelé. Viszont a járás többi részében már csak 1.437.000 forintot ér egy hektár föld ára.

És hogy hogyan jött ki ez az ár? Bencze János elmondta, senki nem érti, a gazdálkodók ugyanis nem kaptak érdemi választ, amikor rákérdeztek erre a megfelelő helyeken, csak olyanokat, hogy “informatikai rendszerhiba”, meg hogy “valaki tévedett, de ki fogjuk javítani”. Csakhogy nem javították, legalábbis kedd délelőttig biztosan nem, mondta a jobbikos politikus.

Kiemelte:

a mesterségesen lenyomott földár kiszolgáltatja a gazdákat a spekulánsoknak és hitelhez is nehezebb jutniuk.

Bencze János hangsúlyozta azt is, hogy

a magyar nép kárpát-medencei megmaradásának a föld az alapja, és ezt a legjobban a spekulációk, illetve a magyar gazdák tönkretétele veszélyeztetik.

A Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselője úgy látja: a kormánynak el kellene törölnie ezt az abszurd rendelkezést, vagy felülbírálnia, ha pedig erre nem hajlandóak, akkor mielőbb üljön le és kezdjen egyeztetni a helyi gazdákkal, hogy együtt kitalálják, mi a magyar földnek az a reális ára, amin a termőföld hasznosulni tud.

Farkas Sándor, az agrártárca államtitkára úgy válaszolt, hogy az ukrán gabona esetében a kormány engedélyezi a tranzitszállítmányokat, de a Magyarországra érkezőket nem. A tárgyalások jelenleg is folynak, de a kormány kitart amellett, hogy a magyar gazdákat nem érheti kár - hangsúlyozta.

Kitért arra: valóban vannak anomáliák a földáraknál, amelyet illetően egyébként a meghatározó a Földhivatalnál bejegyzett adásvételi szerződések alapján kialakult átlagár. Ki fogják vizsgálni a helyzetet - közölte.

(Címlapkép: Bencze János, a Jobbik képviselője napirend előtt felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2023. április 17-én. MTI/Kovács Tamás)