Brenner Koloman: Se az ázsiai, se az orosz vagy belorusz vendégmunkások ne vegyék el a magyarok munkáját!

Szijjártó Péter fideszes külügyminiszter a facebookon hisztizett amiatt, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, valamint több európai ország – köztük Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, és hazánk egykori szövetségese, Lengyelország is jelezte, hogy az úgynevezett „Nemzeti Kártya” csak egy Putyinnak tett gesztus, és ez a szabályozás megnyitná a schengeni övezetet az orosz kémek előtt is, ami komoly biztonsági kockázatot jelent az egész Európai Unióra nézve.

„Észak-európai és balti kollégáink tovább folytatják hazugsághadjáratukat Magyarországgal szemben” – írta Orbán Viktor embere, aki háborúpártinak bélyegezte a Fidesz-kormány lépését kritizáló európai politikusokat. Szerinte „az orosz és belorusz állampolgárok bevonása a Nemzeti Kártya-programba semmifajta biztonsági kockázatot nem jelent a schengeni övezet szempontjából” – írta a putyinista politikus.

Szijjártó Péter kijelentésére reagálva Brenner Koloman, a Jobbik alelnöke és országgyűlési képviselője a párt nevében leszögezte, hogy

sem az ázsiai migránsmunkások, sem az orosz és belorusz munkavállalók könnyített beengedése nem szolgálja Magyarország érdekeit!

A Jobbik álláspontja szerint az Orbán-kormány a Nemzeti Kártya keretein belül orosz és belarusz vendégmunkásokat hív hazánkba. Ez a döntés komoly következményekkel járhat – tették hozzá.

A Jobbik úgy látja, hogy a nemzetbiztonsági kockázaton túl az is probléma, hogy az így behívott vendégmunkások,

elveszik a magyarok munkáját, letörik az amúgy is alacsony bérszínvonalat, és hosszabb távon megbontják hazánk kulturális egységét.

Brenner Koloman kiemelte: a Jobbik-Konzervatívok már kezdettől fogva ellenezte a migránsmunkások betelepítését. Most, hogy orosz és belarusz polgárok letelepedését könnyítik meg a Nemzeti Kártyával, nemcsak gazdasági, hanem nemzetbiztonsági kockázatnak is kiteszik hazánkat, amelyet egyre több EU-s tagállam is aggodalommal figyel – tette hozzá az ellenzéki politikus.

Se az ázsiai migránsmunkások, se az orosz és belorusz munkavállalók ne vegyék el a magyar polgárok munkáját!

(Címlapkép: Béli Balázs/Alfahír)