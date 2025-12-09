Búcsút inthetünk a rezsibiztosnak?

„Király Nóra – Németh Szilárd választókerületi elnök javaslatára, egyhangú döntéssel – a Fidesz–KDNP csepeli jelöltje a Budapest 09. OEVK-ban” – jelentette be oldalán Németh Szilárd.

Király Nóra 2025 júniusa óta már országgyűlési képviselő, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank felügyelő bizottsági helyére került Kovács Zoltánnak ő örökölte meg a mandátumát.

A választókerület jelenlegi országgyűlési képviselője Szabó Szabolcs, aki 2014 óta három alkalommal is legyőzte Németh Szilárdot. Szabó jelezte, jövőre újra elindul a választáson. A Jobbik Dániel Andrással áll rajtvonalhoz.

A Tisza Párt jelöltje Kátai-Németh Vilmos lesz.