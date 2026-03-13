Csillapodott, de nem állt meg az üzemanyagválság

Az üzemanyagár emelkedés szombaton sem áll meg, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7 forinttal emelkedik, a gázolajé pedig bruttó 3 forinttal – írja a Holtankoljak. Az ársapka bevezetése után péntekre is 5 forinttal lett magasabb a 95-ös, valamint a védett ár körébe nem tartozó 100-as oktánszámú benzin nagykereskedelmi ára is.

A piaci fogyasztói átlagárak pénteken így alakultak:

– 95-ös benzin: 626 forint/liter,

– gázolaj: 665 forint/liter.

A szakportál felhívja a figyelmet, hogy ezek az árak

csak akkor érvényesek, ha valaki úgy tankol, hogy nem jogosult védett árra, például kannába vagy külföldi rendszámú járműbe tölti az üzemanyagot.

A védett ár továbbra is az alábbi:

– 95-ös benzin: 595 forint/liter,

– gázolaj: 615 forint/liter.

Az ársapkára vonatkozó kormányrendeletet keddi hatályba lépése óta kétszer is módosították, a legfrissebbekről ebben a cikkben számoltunk be:

A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára a világpiacon péntek délelőtt 99 dollár volt. Az euróért 391 forintot, a dollárért 340 forintot kellett fizetni a bankközi devizapiacon.