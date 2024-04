Drágulás: érezhetően visszaesett a magyarok üzemanyagfogyasztása az első negyedévben

Az idei első negyedévben szinte ugyanannyi motorbenzin és 3,1 százalékkal kevesebb gázolaj fogyott Magyarországon, mint tavaly az első három hónapban, az üzemanyagfogyasztás így átlagosan 1,9 százalékkal csökkent - tette közzé honlapján a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) szerdán. A prémium üzemanyagok keresletének emelkedése akadályozta meg a fogyasztás nagyobb visszaesését.

A teljes fogyasztás 879,1 millió liter volt az első negyedévben; 343,6 millió liter motorbenzint és 535,4 millió liter dízel üzemanyagot tankoltak a járművekbe a MÁSZ-tagvállalatok összesített adatai alapján.

Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 57,4 millió liter fogyott az első három hónapban, 20,2 százalékkal több, mint az előző év hasonló időszakában.

A 95-ös motorbenzinből 286,1 millió litert tankoltak az autósok, 3,3 százalékkal kevesebbet, mint tavaly január és március között.

A prémium dízel fogyasztása 43,5 millió liter volt az első negyedévben, ami 17,7 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A nem prémium gázolaj eladása 491,8 millió liter volt, ez 4,6 százalékos csökkenés a tavalyi azonos időszakkal összehasonlítva.

Az állam jól jár: az üzemanyagokon csaknem 50 százalékos az adótartalom

Mint arról beszámoltunk, április elején féléves rekordra emelkedett a benzin ára. Orbánék most úgy próbálnak csinálni, mintha nem azért lennének ilyen magasak az árak, mert szét vannak adóztatva az üzemanyagok. Nagy Márton fideszes gazdasági miniszter nemrég behívatta a MOL vezetőit az elszálló üzemanyagárak miatt, majd a színjáték részeként múlt pénteken némileg csökkentették a benzin és a gázolaj árát is. De ezt már egyre kevesebben veszik be.

Az üzemanyagokon csaknem 50 százalékos az adótartalom, így ez egy óriási bevétel a kormánynak.

(Címlapkép: Tájékoztató feliratok a Mol benzinkútján Salgótarjánban 2022. május 27-én. MTI/Komka Péter)