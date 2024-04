Egy DK-s és egy volt MSZP-s képviselő is elindulhat Kovács Gergely ellen Hegyvidéken

Eléggé úgy tűnik, hogy a DK-s Élő Norbert mellett egy volt MSZP-s önkormányzati képviselő is ráindul a hegyvidéki előválasztást könnyedén megnyerő kutyapártos Kovács Gergelyre – írja a Telex.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) posztolta ki a Facebookon, hogy a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) holnapján Vincze Géza is polgármester-jelöltként szerepel. A lap szerint az még furcsább, hogy a Szolidaritás Mozgalom mellett az erzsébetvárosi Lokálpatrióták7 és a pesterzsébeti Hello Pesterzsébetiek nevű civil szervezetek támogatják az ex-szocialista jelöltet.

„Kíváncsian várjuk, milyen programmal készül a VII. és a XX. kerület lakosai számára, amiket majd megvalósítani tervez XII. kerületi polgármesterként, milyen fejlesztéseket tervez Erzsébetvárosban a hegyvidéki költségvetésből, ilyesmik”

– írta bejegyzésében az MKKP.

A XII. kerületi önkormányzat honlapján független képviselőként szerepel Vincze Géza, és még az önéletrajzában sem említi, hogy korábban az MSZP-ben politizált. Ahogy azt sem veri nagy dobra, hogy 2019-ben az ellenzék közös jelöltjeként jutott be a képviselő-testületbe. Az MKKP megjegyezte Vincze kapcsán azt is, hogy

mindent megszavazott Pokorni Zoltánnak.

Kovács lehetne a Fidesz kihívója helyben

Ismert, Pokorni Zoltán 2006 óta fideszes polgármesterként működik Hegyvidéken, ám nemrég belengette, hogy nem indul újra a kerület polgármesteri pozíciójáért. Helyette a Fidesz a XII. kerületi alpolgármestert, Fonti Krisztinát jelöli.

Egy hete az ellenzéki oldal aktorai előválasztást tartottak, és a résztvevők közül Kovács Gergely kapta a legtöbb szavazatot, nagy fölénnyel megelőzve a Momentum jelöltjét, Farkas Csabát, a kerület korábbi rendőrkapitányát és a Hegyvidék Jövőjéért Egyesület jelöltjét, Visi Piroskát. Az eredmények alapján a 61,11 százalékot bezsebelő Kovács Gergely lenne majd a kormánypárti Fonti Krisztina kihívója június 9-én.

Emlékezetes az is, hogy egy zűrösebb közjáték is lezajlott az MKKP háza táján: a párt tagsága ugyanis eleinte nem támogatta, hogy Kovács Gergely polgármesterjelöltként beszálljon az ellenzéki előválasztásba. Ezért aztán Kovács és a másik társelnök, Döme Zsuzsanna lemondott, de egy következő napon tartott gyűlésen a párttagság többsége már támogatta Kovács előválasztási indulását, egyben megerősítették a két pártelnököt is tisztségükben.

Baranyi Krisztina elfogadta a Kutyapárt felkérését

Az a hír már március közepén felröppent, hogy Baranyi Krisztinát kérte fel budapesti listavezetőjének az MKKP. Ferencváros polgármestere azóta gondolkodott, mivel három párt is felkérte budapesti listavezetőnek, de

most hivatalosan is eldőlt, hogy a kutyák színeiben indul majd az ellenzéki városvezető.

Erről ugyancsak a Facebookon adott hírt az MKKP.

Baranyi rábólintásával így néz ki tehát a Kétfarkúak fővárosi önkormányzati listájának első 4 helye:

⚪ Baranyi Krisztina, Ferencváros független polgármestere;

⚪ Kovács Gergely társelnök, XII. kerületi, hegyvidéki polgármesterjelölt;

⚪ Döme Zsuzsanna Suzi társelnök, ferencvárosi alpolgármester és képviselőjelölt;

⚪ Nagy Dávid pártigazgató, IV. kerületi, újpesti polgármesterjelölt.

Az EP-listájuk pontos névsorára már korábban, februárban fény derült: a Kétfarkú Kutya Párt a saját listáján több civil jelöltet is előtérbe helyezett a párttagjai mellé.

(Címlapkép: Kovács Gergely - Youtube)