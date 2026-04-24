Egy hölgy lesz a gyermek- és oktatásügyi miniszter Magyar Péter kormányában

Lannert Judit lesz a gyermek- és oktatásügyi miniszter a Tisza-kormányban – ismertette Magyar Péter. A leendő kormányfő azt mondta, ezzel új korszak kezdődhet a magyar oktatásban, hiszen a döntés túlmutat egy egyszerű kinevezésen, az elmúlt másfél évtized széttagolt irányítása után ismét önálló súlyt kaphat az oktatás, miközben lassan összeáll az új kabinet névsora is.

Lannert Judit közgazdász és szociálpolitikus végzettséggel, valamint szociológiából PhD fokozattal rendelkezik.

1990 óta foglalkozik oktatáskutatással, az Országos Közoktatási Intézet (majd a későbbi Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) tudományos főmunkatársa, később kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató-helyettes. Egyik elindítója volt az Országos Közoktatási Intézet szakmai műhelyében készült Jelentés a magyar közoktatásról sorozatnak. A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagóguspolitika kérdéseinek ismert elemzője.

2008-ban a T-Tudok Oktatáskutató Központ alapítója. Számtalan kutatási projektet vezetett hazai és nemzetközi színtéren, az elmúlt 10 évben cége fő fókuszában a kreativitás fejlesztése állt, ennek érdekében több iskolába is elvitte a Kreatív Partnerség Angliából adaptált programját.

Egy éve jelent meg könyve Kreatív tanulás címmel, melyet kolléganőjével, Németh Szilviával írt.

Péntek délelőtt szintén két miniszter neve vált ismertté a Tisza-kormányban.

Előzőleg két alkalommal összesen kilenc miniszter nevét hozta nyilvánosságra a leendő kormányfő.